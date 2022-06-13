انت الان تتابع تفاصيل خبر محافظ الدقهلية يفتتح فندق «جويل إن المنصورة» ومطعم على النيل حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 13 يونيو 2022 12:49 صباحاً - محمد السيد - /703920/محافظ-الدقهلية-يفتتح-فندق-جويل-إن-المنصورة-ومطعم-على-النيل

افتتح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، فندق "جويل إن المنصورة " بالإضافة إلى مطعم على النيل، بحضور اللواء شريف الماوردي مدير جهاز المخابرات العامة لمنطقة شرق الدلتا، والدكتور أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصوره والعميد وائل ابوالفتوح مدير مكتب المخابرات الحربية بالدقهلية وعدد من قيادات القوات المسلحه وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ، وأعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة.

دوت الخليج

وأكد المحافظ، على أن هذا الفندق هو لخدمة أبناء المحافظة ولجميع ضيوفها المترددين عليها تم تطويره وتحويله إلى شكل حضارى متميز يليق بأبناء الدقهليه.

إقامة مشروعات خدمية للمواطنين

وأشار مختار، إلى أن الهدف من إنشاء الموتيل هو تعظيم الاستفادة من أصول المحافظة الغير مستغلة لإقامة مشروعات خدمية للمواطنين في كافة القطاعات.

ومن جانبه قال اللواء عبدالرؤوف مدير إدارة النوادي بالقوات المسلحة، إننا سعداء بالتعاون المشترك مع محافظة الدقهلية في إدارة هذا الفندق الذي يعد قيمة مضافة مشرفة لأبناء الدقهلية.

وأضاف مدير إدارة النوادي، أنه سيكون هناك تعاون مشترك مع المحافظة في تنفيذ العديد من المشروعات التي تخدم المواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية والترفيهية لأن الدقهلية تستحق الكثير نظراً لما تتمتع به من موقع جغرافي متميز وطبيعة خلابة.

مشروعات خدمية للمواطنين

ومن جانبه أكد المحافظ، على أننا جميعا نعمل من أجل إقامة مشروعات خدمية لأبناء الدقهليه في مختلف المجالات سواء مجال النظافة والبيئة من خلال إنشاء وتطوير مصانع لتدوير القمامه وبناء منظومه جديده لمعالجة القمامة وإنشاء طرق ومحاور جديدة داخل المدن وخارجها وبناء مدارس ومساجد وتطوير مستشفيات وبناء فنادق جديدة لاستقبال ضيوف أبناء المحافظة.

يشار إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة الدقهليه وإدارة النوادي بالقوات المسلحه لإدارة فندق المحافظة والذي يطل مباشرة على النيل وتم تجهيزه على أعلى مستوى، بالإضافة إلي مطعم بجوار الموتيل على ضفاف النيل.

محافظ الدقهلية يقرر إحالة 88 محضرًا للنيابة العامة في مجال المخابز والأسواق

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التي يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

أوضح المحافظ ، أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع لتوفير الإحتياجات اليومية للمواطنين مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والإحتكار.

تحرير88 محضراً في مجال المخابز والأسواق والمحلات

وأشار مختار، إلى أن الحملات التموينية التي تم تنفيذها على المخابز والمحلات ومنافذ بيع السلع الغذائية والتموينية والأسواق، أسفرت عن تحرير88 محضراً في مجال المخابز والأسواق والمحلات بعدد من مراكز ومدن المحافظة،و تم إحالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.