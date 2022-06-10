انت الان تتابع تفاصيل خبر الليلة.. كايروكي وحمزة نمرة في السعودية وبث مباشر على mbc مصر حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 10 يونيو 2022 06:50 مساءً - محمد السيد - /703419/الليلة-كايروكي-وحمزة-نمرة-في-السعودية-وبث-مباشر-على-mbc-مصر

يستعد فرقة كايروكي والفنان الكبير حمزة نمرة لإحياء حفل غنائي اليوم الجمعة الموافق 10 من شهر يونيو، وذلك في المملكة العربية السعودية بمدينة الرياض.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تفاصيل حفل كايروكي وحمزة نمرة في السعودية

ويذاع الحفل بث مباشر على شاشة mbc مصر، وروج له المستشار تركي ال الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية من خلال حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وكتب تركي ال الشيخ: “ "الفنان حمزة نمرة .. وفريق كايروكي جميلين جداً وسمعت لهم حاجات حلوة وادعوهم لاقامة حفلات في المملكة .. سنتواصل معكم يامبدعين .. المملكة نافذة لكل مبدع ".

حمزة نمرة

وكان قد روج حمزة نمرة للحفل عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، فكتب: “عندنا حفلتين جامدين جدًا مع كايروكي في السعودية بإذن الله تعالى؛ يوم ١٠ يونيو في الرياض ويوم ١١ يونيو في جدة .. أشوفكم هناك".

فريق كايروكي ومسلسل ريفو

من ناحية أخرى، يعرض لعدد من أعضاء فريق كايروكي مسلسل جديد بعنوان “ريفو” على منصة شاهد الإلكترونية، وتدور أحداثه حول باند غنائي ويظهر أمير عيد مطرب ويجسد حسن أبو الروس شخصية طبال، بينما يظهر مينا النجار في شخصية عازف جيتار، ويجسد عمرو جمال دور مغني ينافس أمير عيد.

ويشار أن مسلسل ريفو يعد ثاني تجربة تمثيلية للفنان أمير عيد حيث كانت آخر أعماله فيلم لما بنتولد وضم في بطولته عدد من النجوم مثل ابتهال الصريطي ودانا حمدان وحنان سليمان، وسامح الصريطي، وبسنت شوقي، وعمرو عابد، ومحمد حاتم، وسلمى حسن، وآخرين وكان الفيلم من تأليف نادين شمس، وتحت قيادة المخرج تامر عزت.

إقرأ أيضا: شقيق طلعت زكريا يتعرض لوعكة صحية مفاجئة.. وأسرته تطالب بالدعاء له

من جانبه كان الفنان صدقي صخر قد شارك متابعيه وجمهوره بنشره مجموعة من الصور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي عقب انتهاء تصوير مسلسل ريفو واحتفل مع أمير عيد وتامر هاشم أعضاء فريق كايروكي وأبطال العمل، وكتب: فركش مسلسل ريفو.. قريبا هتتعرفوا على مروان فعلا أقرب شخصية لـ قلبي من أحلى مشروع عملته”، وكان قد تحدث عن العمل في لقاء تلفزيوني سابق له وقال إنه يشارك أمير عيد وفرقة كايروكي في مسلسل ريفو، وأشار إلى أن التجربة مختلفة حيث تجمع بين الغناء والتمثيل.