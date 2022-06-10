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القاهرة في الجمعة 10 يونيو 2022 06:50 مساءً - محمد السيد - /703410/رابط-التقديم-للصف-الأول-الابتدائي-الأزهري-2022

تزايدت معدلات البحث عن رابط التقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري 2022، بعدما أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، أمس الخميس، بدء تلقي طلبات التقدم بمرحلة الصف الأول الابتدائي الأزهري 2022، والذي يتم إلكترونيًا عبر بوابة الأزهر الإلكترونية في جميع المعاهد الأزهرية بأنواعها «العادية - النموذجية - الخاصة».

التقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري 2022

ينشر موقع دوت الخليج لزائريه، شروط التقديم والضوابط التي تم وضعها للتقديم والذي أعلن عنها من الأزهر الشريف.

وكانت ضوابط العام الماضي تتضمن أن يكون الحد الأدني للقبول بالصف الأول الابتدائي الأزهري من 6 سنوات وحتى 9 سنوات.

شروط التقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري 2022

حدد قطاع المعاهد الأزهرية، عدة شروط وضوابط للتقديم بالصف الأولى الابتدائي الأزهري 2022 بجانب ضوابط العام الماضي، وتضمنت الآتي:

1- ألا يقل سن الطفل عن 6 سنوات وألا يزيد عن 9 سنوات.

2- يجوز النزول بسن القبول في مرحلة السف الأول الابتدائي في حدود 6 أشهر، في المعاهد الأزهرية التي تتوافر بها هذه المرحلة والتي لم تستوف كثافة الفصول بها.

3- يشترط توقيع ولي الأمر على إقرار بعدم التحويل من التعليم الأزهري ‘إلى التعليم العام خلال مراحل الدراسة.

رابط التقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري 2022

بدء قطاع المعاهد الأزهرية، أمس، في تلقي طلبات التقدم للالتحاق بالصف الأول الابتدائي الأزهري 2022، إلكترونيًا، بالمعاهد بأنواعها: «العادية – النموذجية – الخاصة» للعام الدراسي 2022 -2023، وأتاح القطاع رابطًا إلكترونيًا للتقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري 2022 من هــــنـــا.

خطوات التقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري 2022

ويمكن للراغبين في إلحاق أبنائهم بمرحلة الصف الأول الابتدائي الأزهري 2022، اتباع الخطوات التالية:

1- الدخول إلى الموقع الرسمي الذي أتاحه قطاع المعاهد الأزهرية من هــــنــــا.

2- سيظهر لك 3 اختيارات (التقدم للمعاهد العادية – التقدم للمعاهد النموذجية – التقدم للمعاهد الخاصة).

3- اختيار المعهد الذي ترغب بالتقديم فيه.

4- ستظهر لك صفحة تطلب بيانات التلميذ (الاسم رباعي – الرقم القومي – تاريخ الميلاد – الجنس)، كلك بيانات ولي الأمر (الاسم كامل كما هو مدون ببطاقة الرقم القومي – الرقم القومي لولي الأمر – تليفون محمول متاح – تليفون أرضي)، بالإضافة لبيانات المعهد المراد الالتحاق به (المنطقة الأزهرية – الإدراة التعليمية – نوع المعهد – اسم المعهد).

5- ملء البيانات كاملة بدقة.

6- الإقرار بالموفقة على التعليمات الموجودة والضغط على حفظ.

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