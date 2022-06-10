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القاهرة في الجمعة 10 يونيو 2022 12:49 صباحاً - محمد السيد - /703298/الجلاد-ومسلم-والديهي-وخالد-ابو-بكر-في-فرح-خالد-مجاهد

احتفل الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزير الصحة للسكان، والمتحدث الرسمي سابقا، بحفل زفافه على "مي عبد السلام" نجلة رجل الأعمال مصطفى عبد السلام، وذلك بفندق ريتز كارلتون، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين ورجال الأعمال.

دوت الخليج

عمرو دياب يحيي حفل زفاف خالد مجاهد

وأحيى حفل الزفاف الفنان عمرو دياب في حضور عدد من المسؤلين من الوزراء والمحافظين ومشاهير الفن، والإعلاميين وعدد من رؤساء تحرير الصحف الخاصة والقومية، بالإضافة للأهل والأصدقاء.

وكان من أبرز الحاضرين لحفل الزفاف كل من الكاتب الصحفي محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ، والإعلامي نشأت الديهي، والكاتب الصحفي مجدي الجلاد، والإعلامي خالد أبو بكر.