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القاهرة في الخميس 9 يونيو 2022 11:46 مساءً - محمد السيد - /703296/ظهور-خاص-لوزيرة-الصحة-هالة-زايد-وأحمد-شفيق-وساويرس-في-فرح-خالد-مجاهد-صور

احتفل الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزير الصحة للسكان، والمتحدث الرسمي سابقا، بحفل زفافه على "مي عبد السلام" نجلة رجل الأعمال مصطفى عبد السلام، وذلك بفندق ريتز كارلتون، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين ورجال الأعمال. ويحيي الحفل الفنان عمرو دياب، في حضور عدد من المسؤلين من الوزراء والمحافظين ومشاهير الفن، والإعلاميين وعدد من رؤساء تحرير الصحف الخاصة والقومية، بالإضافة للأهل والأصدقاء.

وكان من أبرز الحضور الفريق أحمد شفيق رئيس وزراء مصر الأسبق،و الوزيرة الدكتورة هالة زايد، والسفيرة ميرفت التلاوي ، ورجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، والفنانة إلهام شاهين، ووزير المالية الدكتور محمد معيط، وأحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية ، ونعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، بجانب عدد من المحافظين والمسؤلين .

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