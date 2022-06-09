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القاهرة في الخميس 9 يونيو 2022 09:51 مساءً - محمد السيد - /703280/مسلسل-الثمانية-الحلقة-2-خالد-الصاوي-يقتل-ابنة-ابراهيم-يسري

عرضت اليوم الحلقة الأولى من مسلسل الثمانية بطولة خالد الصاوي، عبر منصة شاهد vip وحققت رواج كبير كما تصدرت التريند وكانت حديث السوشيال ميديا.

دوت الخليج يرصد لكم تفاصيل الحلقة الثانية من مسلسل الثمانية وذلك خلال السطور القادمة

مسلسل الثمانية الحلقة الثانية

والحلقة الثانية من مسلسل الثمانية تظهر فيها هنا يسرى ابنة الراحل إبراهيم يسري، والتي لعبت في المسلسل دور مطربة غير معروفة يتم تكليف خالد الصاوي بقتلها.

وأدت هنا يسري خلال الحلقة الثانية من المسلسل، أغنية Bang Bang لنانسي سيناترا، والتى قدمت عام 1999، وذهدت الحلقة ظهور عدد من ضيوف الشرف وهم الفنان أحمد وفيق، والذى على الرغم من ظهوره فى ما يقرب من 4 مشاهد فقط، إلا أن لعب مرحلتين مختلفتين.

جدير بالذكر، أن مسلسل الثمانية تعتبر أول تجربة في التأليف للمستشار تركي ال الشيخ تجربة التأليف لأول مرة، ويعرض على منصة شاهد الإلكترونية.

مسلسل الثمانية الحلقة الأولى

ودار مسلسل الثمانية الحلقة الأولى حول شخصيات العمل، اذ رصد المسلسل أن الفنان اسر ياسين يعلب دور ضابط مباحث ، الذي يذهب برفقة والدته وتجسدها الفنانة “ حنان سليمان ”وشقيقته وتجسدها الفنانة الشابة “سارة عبد الرحمن” ، الى حفل عيد ميلاد رجل أعمال الكبير الذي يخوض بطولته الفنان “ خالد الصاوي ”.

وترصد الأحداث وقوع اسر ياسين في حبة ابنة رجل الأعمال الكبير “خالد الصاوي” اذ كان في مهمة في فرنسا وشقيقته كانت تدرس في الجامعة الفرنسية بجانب ابنة رجل الأعمال والتي تجسدها “ لارا أسكندر ” والتي يتعرف عليها ويعرف هناك بأن والدها هو المهرب الأساسي لشحنة الأسلحة التي يلاحقها.

وتنتهي الحلقة الأولى من مسلسل الثمانية، بحفل العيد ميلاد الذي يتحول الى عزاء بسبب طلاقات نارية يروح ضحيتها ابنة خالد الصاوي وحبيبة اسر ياسين، ولكن ينجو والدها ويعترف لـ أسر ياسين بأن من قتل ابته هم شركاءه في تجارة الأسلحة، فيرفض اسر ياسين التصريح بهذا للشرطة ويبدأ في البحث عن قاتل حبيبته للانتقام منهم بنفسه.

ومسلسل الثمانية بطولة أسر ياسين وخالد الصاوي ومحمد علاء وريم مصطفى، فضلا عن ظهور خاص لمحمد ممدوح وغادة عادل وكوكبة من النجوم في مصر والسعودية والشام والمغرب العربي، وعدد من النجوم العالميين.