انت الان تتابع تفاصيل خبر "دلال عبد العزيز كانت بتقرألي قرءان وأنا بغني واتعرضت للتنمر".. تصريحات غادة رجب في كلام الناس حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 9 يونيو 2022 07:47 مساءً - محمد السيد - /703262/دلال-عبد-العزيز-كانت-بتقرألي-قرءان-وأنا-بغني-واتعرضت-للتنمر-تصريحات-غادة-رجب-في-كلام-الناس

حلت الفنانة القديرة غادة رجب ضيفة على برنامج “كلام الناس” الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز عبر شاشة mbc مصر، وذلك في أول لقاء تليفزيوني لها بعد غياب عن الساحة الفنية لفترة طويلة بسبب انشغالها مع ابنتها ليلى.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تصريحات غادة رجب في برنامج كلام الناس

وصرحت غادة رجب خلال البرنامج بعدد من التصريحات الجديدة عن أعمالها المقبلة، فضلا عن علاقتها بابنتها ليلى التي أخذتها عن جمهورها وعن الوسط الفني بشكل كامل، كما تحدثت عن تفاصيل تعرضها للتنمر بسبب وزنها الزائد.

تصريحات غادة رجب مع ياسمين عز

- اللي بيفرض عليكي العمل الحلو وعندي أغاني جديدة هتنزل وحفلات.

- مجهودي وصحتي وكل حاجة بنتي أولى بيها ليلى غيرت كل حاجة فيا.

- دلال كانت بتقرالي قرءان وأنا بغني وكانت بترقيني في فرحي.

- الهام شاهين جات وهيصت وبوسي شلبي كانت وقافه جنبي.

- أنا طلبت صورة سمير غانم تتحط في وقت تكريم بالمركز الكاثوليكي.

- ميرفت أمين أمي الثانية وكانت بتعيط في فرحي.

- معنديش وقت أروح الجيم والوزن الزيادة مش بيشغلني.

- اللي بيحبني هيسمعني ويشوفني في اي وضع واللي مبيحبنش ميسمعنيش.

- أنا وشيرين عبد الوهاب كنا صحاب ومفيش تواصل بينا دلوقتي.

- مش بسهولة نلاقي الاحساس اللي نابع من القلب وشيرين استاذة في ده وبتعمله بالفطرة اللي في قلبها.

غادة رجب تحيي حفل افتتاج مهرجان المركز الكاثوليكي

جدير بالذكر أنه أحيت الفنانة غادة رجب، حفل افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكي المصري الذي اقيم في يوم الجمعة الماضي الموافق له 20 مايو، وأهدت غادة رجب أحدث وأجمل أغانيها لأعرق مهرجان سينمائي في مصر والوطن العربي، وكانت قد اختارت اللجنة الخاصة بالمهرجان المذيعة والإعلامية لميس سلامة لتقديم فقرات حفلي افتتاح وختام المهرجان.

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وغادة رجب مغنية مصرية؛ ذاع صيتها عربياً بعدأغنية وحياتي في عام 2002م. والدها هو الدكتور رضا رجب العازف المعروف على آلة الكمان وعميد المعهد العالي للموسيقى العربية سابقا وأمها خريجة كلية التربية الموسيقية.