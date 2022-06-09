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القاهرة في الخميس 9 يونيو 2022 12:49 صباحاً - محمد السيد - /703071/جوزها-طلقها-بعد-اللي-حصل-عروسة-كفر-الدوار-تكشف-الحقيقة

أصبحت عروس كفر الدوار في الفترة الأخيرة ترند السوشيال ميديا وحديث الشارع المصري بعد أن أثارت الجدل بالفيديو المنتشر لها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"،" عملنا قناة على اليوتيوب عشان نقول للناس احنا عايشين أزاي".

وألتقى موقع دوت الخليج بعروس كفر الدوار وزوجها لترد على شائعات طلاقها من زوجها أحمد بعد انتشرت عدة شائعات بطلاقها منه بسبب الفيديو المنتشر.

عروس كفر الدوار: "احنا مطلقناش وفرحنا قريب"

وقالت عروس كفر الدور:" : بناشد المستشار مرتضى منصور يحضرلي فرحي وعارفه إنك مش هترفض ..واحنا مطلقناش وفرحنا قريب"، مشيرة إلى أن الفنانة ياسمين صبري دعمتها، والفنان محمد هنيدي أيضا”ريهام حجاج وحنان ترك وياسمين صبري وهنيدي كلموني ودعموني “.

وأضافت: " المفتي كلمني وقالي انتي مغلطتيش ودا كان اللي يهمني"، مشيرة إلى أن زوجها عنيد وعندما تريد منه أي طلب تطلبه من والدته أولا.

زوج عروس كفر الدوار: بناشد الخطيب يحضر فرحي

ومن جانبه أشار زوجها:" أنا أهلاوي ومبفاهمش الكورة بس بناشد الخطيب يحضر فرحي "مضيفا، " كنت في الأول متضايق لكن دلوقتي فهمت الدنيا خلاص .. ومفيش أي حاجة حصلت أصلا علشان أطلقها".

وأكد أحمد، على أنه لم يكن يعرف معنى كلمة تريند إلا بعد أن وصل الفيديو إلى ملايين المشاهدات وأصبح حديث الشارع المصري مشيرا "أنا راجل عايش في حالي ومش عاوز أركب تريند" مضيفا " انا كنت تعبان يوم كتب الكتاب لكن كنت واعي للي بيتقال".

عروس كفر الدوار

وكانت عروس كفر الدوار نشرت مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، والذى طلبت فيه إلقاء كلمة قبل التوقيع على عقد الزواج، مضمونه أنها أوصت زوجها بإحترام أهلها كما ستحترم أهله.

وقالت عروس كفر الدوار لزوجها أمام المعازيم فى الفيديو المنشور على صفحتها: "أنا واثقة فى ربنا وفيك، وإنك هتكون خير الزوج والصاحب والسند، وماندمتش فى يوم إنى اخترتك، ولكن بالعكس إنت أفضل وأعظم انتصاراتى فى الحياة".

وأضافت: "هطلب منك طلب، زى ماهشيل أهلك فى عينى تشيل أهلى فى عينك الصغير فى عيلتى قبل الكبير، ومع احترامى لكل أهلى، أمى، ثم أمى، ثم أمي".