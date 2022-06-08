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القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 11:56 مساءً - محمد السيد - /703066/بعد-منعه-في-بريطانيا-بسبب-المظاهرات-تفاصيل-فيلم-سيدة-من-الجنة-عن-ابنة-الرسول

دوت الخليج يرصد تفاصيل أزمة فيلم سيدة من الجنة

فيلم سيدة من الجنة

يأتي إلغاء عروض فيلم سيدة من الجنة في بريطانيا وذلك عقب مظاهرات الاعتراض التي أقامها مجموعة كبيرة من المسلمين أمام فروع السينمات.

ووقع أكثر من 120 ألف شخص عريضة يدعون فيها إلى سحب فيلم سيدة من الجنة وذلك من قاعات السينما في بريطانيا، بحسب شبكة بى بى سي bbc البريطانية.

وكان قد تسبب الفيلم فى حالة من الفوضى فى محيط مجموعة سينمات Cineworld، التي قررت وقف عرضه لضمان سلامة موظفيهم وعملائهم.

تفاصيل فيلم سيدة من الجنة

يشار أن أحداث فيلم سيدة من الجنة تدور حول السيدة فاطمة ابنة النبى محمد، وكان قد بدأ عرض الفيلم يوم 3 يونيو الجاري، ويعرض قصتين يفصل بينهما 1400 عام عن طفل عراقي فقد والدته في خضم الحرب حيث يحاول تعلم أهمية وقوة الصبر من خلال اكتشاف القصة التاريخية للسيدة فاطمة ومعاناتها.

وفي يخص اعتراض النشطاء المسلمين الذي جاء حول الفيلم على أساس أن العمل كُتب على يد رجل دين شيعي سيؤدى إلى إثارة التوترات الطائفية بين الشيعة والسنة، وظهرت لافتات المتظاهرين على أنه ليس من المقبول الإساءة إلى حوالى 2 مليار مسلم حول العالم من خلال عمل فني.

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ومن جانبه المجلس الإسلامى في بريطانيا والذي يعد أكبر هيئة إسلامية في البلاد، وصف الفيلم بأنه مثير للشقاق وذلك من خلال بيان أصدره المجلس وجاء به: "يدعم العلماء والقادة الذين يدعون إلى الوحدة الأكبر وإلى المصلحة العامة بعض الناس، بينهم من يدعمون الفيلم، ومن يردون عليهم بطائفية، هدفهم الأساسي هو تأجيج الكراهية".

وفي الوقت نفسه تلقى فيلم سيدة من الجنة انتقادات عارمة منذ الإعلان عن بدء إنتاجه حيث لعبت الممثلة ألباني كورتوا دور السيدة فاطمة وشاركها في بطولة الفيلم كلا من راى فيرون ودينيس بلاك ومارك أنتونى برايتون وأوسكار وآخرين.