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القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 09:53 مساءً - محمد السيد - /703044/تنمر-واتهام-بالمثلية-اعترافات-كارثية-لـ-إنجي-كيوان

حلت الفنانة إنجي كيوان مؤخرًا ضيفة الإعلامي أنس بوخش ببرنامجه AB Talks وكشفت خلال اللقاء الكثير من الأسرار والحكايات التي تعرض لأول مرة.

دوت الخليج يرصد تصريحات إنجي كيوان ببرنامج AB Talks

تصريحات إنجي كيوان

قالت الفنانة وعارضة الأزياء إنها عاشت طفولة تعيسة وكانت أكبر صدمة في طفولتها انفصال والديها ثلاث مرات وهي في سن صغيرة.

أشارت إنجي كيوان إلى أنها كانت تربطها حب طفولي مع أحد زملائها ولكن أثناء غيابها انتقلت إلى المدرسة فتاة أخرى لفتت النظر عنها، وقلبت أصدقائها عليها.

كشفت أنها تعرضت للتنمر الشديد بسبب شعرها “الكيرلي” وعلى ملابسها وكانت تضايقها حتى اضطرت إلى الاختفاء داخل “حمامات المدرسة”، ووقتها اضطرت إنجي كيوان إلى مصادقة فتاة جديدة في المدرسة كان ترتدي وتتشبه بالأولاد.

إنجي كيوان والمثلية

اتهم البعض إنجي كيوان بالمثلية الجنسية وعلى علاقة بفتاة أخرى بسبب مصادقتها لهذه الفتاة وأشارت إلى أنها معرضة للتحرش بشكل يومي لمجرد خروجها من المنزل.

وقالت إنها لا تستطيع أن تلبس بحريتها كسيدة في عمر الـ37 عامًا، وأضافت: “أشعر بالذنب والتقصير دائما تجاه أبنائي وأتمنى أن أعطي لهم الاهتمام دائما ولكنني لا أجد الوقت الكافي لدعمهم والاهتمام بموهبتهم”.

واستكملت قائلة: “أكثر شيئين أخاف منهما في الحياة هما الحرب والموت.. أصبحت أواجه التنمر بكل قوة سواء معي أو مع أبنائي.. ولا أشعر بأنني جميلة ولكن واثقة أن روحي جميلة ولدي قبول وكاريزما”.

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وتابعت إنجي كيوان: “أشعر بأنني أم جيدة للغاية ولكنني مقصرة لأنني أنانية بعض الشيء… أليس من حقي كفتاة متزوجة ولديها طفلين وأهتم بجسدي أن أرتدي ما يحلو لي واستمتع بجسدي فقط لأنني أم؟.. ولا أرتدي ملابس مثيرة للجدل ولا أستفز أحد بملابس، وأراعي سني”.

واختتمت كلامها في آخر لقاء تلفزيوني لها: “زوجي انبهر بذكائي في بداية تعارفنا كان يعتقد أنني مجرد وجه جميل وعقل غبي”.

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