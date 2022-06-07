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القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 11:44 مساءً - محمد السيد - /702803/سعد-لمجرد-عن-محمد-رمضان-فخور-بالتعاون-معه-وكنت-من-معجبينه-قبل-شهرتي

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تصريحات سعد لمجرد عن محمد رمضان

وقال سعد لمجرد خلال حلوله ضيف على برنامج "صدى الملاعب" الذي يقدمه الإعلامي مصطفى الآغا عبر قناة MBC1 : “أنا فخور بكل الفنانين الذين تعاونت معهم إلى الآن، وكلهم كنت أشعر بالإعجاب بأعمالهم قبل شهرتي، صابر الرباعي وإليسا وريد وان، ومحمد رمضان”، وأشار إلى أن محمد رمضان مطرب راب فريد من نوعه ويمتلك أفكار ومهارات خرافية، مؤكدا: “محمد رمضان ملعلع منذ سنوات”.

جدير بالذكر أنه طرح سعد لمجرد مع الفنانة اليسا أغنية جديدة بعنوان “من أول دقيقة” والتي حققت نجاحا ساحقا منذ طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب بلغت نحو 100 مليون مشاهدة، فضلا عن تصدرها التريند لأيام عديدة متتالية.

أخر أعمال سعد لمجرد

وتعد كلمات أغنية من أول دقيقة التي أبهرت الجمهور وجعتله يسعى لاستماعها في مصر والوطن العربي بأكملة، على النحو الأتي: بغير من عيني وانا شايفك وده اللي وصلت ليه لو أسمع اسمي بشفايفك بقولك كرّريه وعمري ما هقدر أوصفلك بحبك قد ايه إرسمني في ليلك نجمة ضيها يلمع في العين إكتبني في عمرك كلمة يحكوها الناس بعدين أنا نفسي أعيش فوق عمري يا حبيبي معاك عمرينـ لو تطلبي مني عينيا لو تطلبي عمري كمان هديكي سنيني الجاية وهكون راضي وفرحان انتي اللي وجودك جنبي حسسني إن أنا إنسان ده من أول دقيقة لحبك قلبي مال عرفت بميت طريقة تغير حال بحال بتوه بين الحقيقة يا عمري والخيال، أنا عايزاك تفضل جنبي سندي وفارس أحلامي قلبي في قربك متطمن خليك دايما قدامي أنا قبل ما ينطق كلمة بتكمل ليا كلامي، ده وجودك بيكملني خليتي حياتي حياة إحساسي بحبك خدني وانا هفضل ماشي وراه حضنك يا حبيبتي لا يمكن لو ثانية أعيش براهـ فيه واحدة تملّي في ظهرك وفضعفك هتقويك تؤمرها حبيبي وأمرك هتقول شبيك لبيك جنبك ولآخر عمرك هتعيش علشان ترضيك، ده من أول دقيقة لحبك قلبي مال عرفت بميت طريقة تغير حال بحال بتوه بين الحقيقة يا عمري والخيال”.