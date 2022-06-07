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القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /702752/هاني-شاكر-يكشف-مصير-التماس-حسن-شاكوش-ورد-فعل-غير-متوقع-بعد-سؤاله-عن-محمد-رمضان

علق الفنان هاني شاكر أمير الغناء العربي ونقيب المهن الموسيقية على موقف النقابة من مطرب المهرجانات حسن شاكوش بعد تقديمه التماس.

دوت الخليج يرصد تعليق هاني شاكر على مصير التماس حسن شاكوش

هاني شاكر وحسن شاكوش

تحدث الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين في لقائه ببرنامج mbc trending المذاع عبر شاشة قناة mbc 4 الفضائية، عن مصير التماس مطرب المهرجانات حسن شاكوش قائلًا: “الفترة الماضية حسن شاكوش تقدم بالتماس لمجلس النقابة”.

وتابع: “في الاجتماع المقبل سنناقش الأمر.. وأعتقد أن الفترة الماضية كانت كافية أن يعيد حسن شاكوش حساباته ويعرف قيمة الفنان عندما يقف على المسرح واحترامه لقيمة المكان والجمهور”.

وعندما سألته المذيعة عن الفنان محمد رمضان، حاول تجنب الإجابة ورد قائلًا: “جايين نحتفل بمهرجان الزمن الجميل ونغني وليس لنا علاقة بـ محمد رمضان”.

هاني شاكر وسميرة سعيد

وأعلن الفنان هاني شاكر عن أحدث أعماله والتي سيطرحها خلال الفترة القليلة المقبلة، وهي أغنية دويتو تجمعه بالديفا سميرة سعيد في ثاني عمل يجمعهما معا.

ومن ناحية أخرى، كان مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، قال في مداخلة هاتفية سابقة له ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى: "أنا غلطت ومفيش بني آدم مبيغلطش، عرفت غلطي، والشعب المصري مش هيسمع مني غلط تاني”.

وأضاف: “أو أي حاجة تسيء له.. بتأسف للأستاذ هاني شاكر؛ ده حبيبنا كلنا، وبقلهم إني همشي على الطريق الصحيح إللي هيقولولي عليه، وألتزم بضوابط النقابة".

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وأشار مطرب المهرجانات حسن شاكوش في المداخلة ببرنامج على مسئوليتي المذاع عبر شاشة قناة صدى البلد الفضائية، إلى أنه كان منضبطًا جدًا في عمله معلقًا: "غصب عني دي كانت مشكلة واتعلّمت واتوقفت، وقدّمت التماس مرة واتنين، وأتمنى النقابة تنظر في التماسي"، موضحًا أنه لا يعمل بمصر نهائيًا التزامًا بقرار الفنان هاني شاكر.

يذكر أن الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين كان قد تواجد مؤخرًا في لبنان بمهرجان الزمن الجميل الذي يقام في بيروت ليتسلم تكريمه على هامش فعاليات المهرجان.