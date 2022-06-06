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القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 11:44 مساءً - محمد السيد - /702537/انجي-كيوان-بتعرض-للتحرش-يوميا-وكنت-بتعرض-للعنف-في-المدرسة

صرحت الفنانة إنجي كيوان بعض التصريحات المثيرة خلال حلقتها التي ستُعرض الثلاثاء في برنامج AB talks مع الإعلامي أنس بوخش الذي يعرض عبر قناته الرسمية في موقع الفيديوهات يوتيوب في تمام الساعة التاسعة بتوقيت الإمارات.

دوت الخليج يرصد لكم تصريحات إنجي كيوان من البرومو الرسمي لحلقتها وذلك خلال السطور القادمة

تصريحات إنجي كيوان

وقالت إنجي كيوان بعدما سألها أنس بوخش عن طفولتها وبعض الأزمات التي تعرضت لها في الفترة الماضية، كان ردها: “طفولتي مكنتش طفولة”.

وتابعت: “أهلى اتطلقوا 3 مرات فيها وكنت بتعرض للعنف من صحابي في المدرسة، وكل يوم يتعرض للتحرش الجنسي في كل مرة بخرج فيها من بيتي”.

هند صبري مع أنس بوخش

ومن الجدير بالذكر، أن حلت هند صبري ضيفة أنس بوخش يوم الثلاثاء الموافق 15 فبراير، وتتحدث خلال البرنامج القائم على الأسئلة الشخصية، عن تجاربها الحياتية السابقة، وذكريات الماضي والطفولة، كما تكشف عن أكثر الصفات الغير محببة لها وتأثير انفصال والديها عليها.

وقالت هند صبري في الإعلان الترويجي للحلقة: "طفولتي كانت هادية جداً، كنت متعلقة بأهلي عشان كده لما انفصلوا كتير اتوجعت وتوهت".

وتابعت: "المرأة لما بتتعود تسمع الكلام طول الوقت بتفقد صوتها.. أنا لا يمكن أسامح في الكذب".

هند صبري تحصد لقب سفيرة النوايا

على الصعيد الآخر، حصدت الفنانة هند صبري على لقب سفيرة النوايا الحسنة لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، فضلًا عن حصولها على شهادة جائزة نوبل للسلام من البرنامج تقديرًا لمساهمتها في حصول البرنامج على جائزة نوبل للسلام لعام 2020.

واحتلت المركز الثاني ضمن قائمة النجمات الأكثر ظهورًا كبطلات في الأفلام، وذلك في ترتيب قائمة أفضل 100 فيلم سينمائي لأفلام المرأة التي يدرجها مهرجان أسوان السينمائي الدولي، وتواجدت الفنانة هند صبري في قائمة أفضل فيلم عربي عن المرأة ب4 أفلام، بينما احتلت الراحلة فاتن حمامة قمة القائمة ب5 أفلام سينمائية.

وتألقت هند صبري مؤخرًا في مسلسل «البحث عن علا» وهو يحكي عن الدكتورة علا عبد الصبور بعدما تزوجة وأصبحت أم، ويعرض طرقها في تحمل المسؤليات الكثيرة، وكيفية تعاملها مع المواقف المختلفة.