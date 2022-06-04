10 أساقفة جدد ينضمون للكنيسة القبطية على يد البابا تواضروس (صور)

جدة - نرمين السيد - صلى قداسة البابا تواضروس الثانى مساء اليوم، صلوات عشية رسامة عشرة من الأساقفة الجدد، وذلك فى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة 98 من الآباء المطارنة والأساقفة ووكيلى البطريركية بالقاهرة والإسكندرية، ومجمعى رهبان ديرى القديس الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو، والقديس يحنس القصير بطريق العلمين، ومجامع كهنة وشعب الإيبارشيات التى سيسام لها الأساقفة اليوم.





وتضمن طقس السيامة الذى سيستكمل فى القداس الإلهى صباح غد الأحد، مرور موكب الآباء الرهبان المرشحين للأسقفية وسط الشعب للتعرف عليهم، وقراءة التعهد الأسقفى، ورشم ملابس الخدمة الأسقفية. ثم قام قداسة البابا بالخطوة الأولى من سيامة الآباء الأساقفة الجدد والتى تقام كآخر الخطوات فى صلاة العشية وتتم بقية السيامة أثناء القداس، وهو طقس المناداة، فدعا قداسته الرهبان بالأسماء والصفات الأسقفية الجديدة، وهم: الراهب القمص أرسانيوس الباخومى أسقفا ورئيسا لدير القديس الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو فى أسوان باسم نيافة الأنبا أرسانيوس. الراهب القمص ديسقورس البراموسى أسقفا ورئيسا لدير القديس يحنس القصير بطريق العلمين باسم نيافة الأنبا ديسقورس. الراهب القمص إيسيذوروس الأنبا بيشوى أسقفا لإيبارشية أسوان باسم نيافة الأنبا بيشوى. الراهب القمص يعقوب الأنطونى أسقفا لإيبارشية بنى مزار والبهنسا باسم نيافة الأنبا إنيانوس. الراهب القمص فيلوباتير السينائى أسقفا لإيبارشية شبين القناطر باسم نيافة الأنبا نوفير. الراهب القمص بيسنتى الأنبا بيشوى أسقفا لإيبارشية أبنوب والفتح باسم نيافة الأنبا بيسنتى. الراهب القمص إبيفانيوس المحرقى أسقفا عاما لإيبارشية المحلة الكبرى باسم نيافة الأنبا إغناطيوس. الراهب القمص توماس التوماسى أسقفا عاما لمساعدة نيافة الأنبا ساويرس أسقف ديرى الأنبا توماس ومار بقطر باسم نيافة الأنبا توماس. الراهب القمص أرشيليدس الأنطونى أسقفا عاما بمقر الرئاسة الكنسية فى تورنتو بكندا باسم نيافة الأنبا أرشيليدس. الراهب القمص جبرائيل الأنبا بولا أسقفا عاما بمقر الرئاسة الكنسية فى نيوجيرسى بالولايات المتحدة الأمريكية باسم نيافة الأنبا جابرييل.

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