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القاهرة في السبت 4 يونيو 2022 07:51 مساءً - محمد السيد - /701964/بحضور-عدد-من-المشاهير-لقطات-من-حفل-خطوبة-نجل-المطرب-محمد-ثروت

احتفل المخرج والمنتج أحمد ثروت وهو نجل المطرب الكبير محمد ثروت اليوم السبت بحفل خطوبته على لمى الشواربي كابتن منتخب مصر كرة اليد ولاعبه النادي الأهلي.

دوت الخليج ينشر لقطات من خطوبة نجل محمد ثروت

خطوبة نجل محمد ثروت

حرص على حضور حفل خطوبة المخرج أحمد محمد ثروت نجل المطرب محمد ثروت، عدد من المشاهير ومن بينهم المطرب أحمد جمال والمنشد مصطفى عاطف.

وظهر العروسين بوصلة رقص أثناء غنائه لأغنية "وجودك فرق"، من كلمات حسام سعيد، وتوزيع محمد ياسر، ألحان عمرو الشاذلى، ومكس وماستر محمد صقر، وجيتار مصطفى نصر، وتأليف وتريات أحمد حسن فكري.

وحضر حفل الخطوبة أيضًا عدد من الأصدقاء من داخل وخارج الوسط الفني والرياضي مثل الفنان عبد الرحمن رشدي والكابتن حسن جبر، بجانب النائب محمد الجارحي، والمستشار عمر باسم.

نجل المطرب محمد ثروت

يشار أن المطرب الكبير محمد ثروت، كان قد تحدث عن نجله في لقاء تلفزيوني له مع الإعلامي عمرو الليثي وقال: “أحمد ابنى ساعدنى فى العودة مرة أخرى للغناء، وهو يمتلك صوتا جيدا، وستكون له تجربة بالغناء”.

وأضاف خلال الجزء الثاني من لقائه التلفزيوني ببرنامج واحد من الناس المذاع عبر شاشة قناة الحياة الفضائية، أن الغناء الدينى له فضل عليه معلقًا: “وله الفضل في تعلمي الغناء، وكنت في طنطا لا أسمع غير دينى، وغنيت لجل النبى للكحلاوى”.

وتابع: “والسفير الأمريكى في مصر ريتشارد دونى طلبنى بالاسم أعمل له حفل إنشاد دينى في طنطا؛ لأنه بيحب صوتى جدا فعلا، وعملت الحلقة أمام ساحة مسجد سيدنا السيد البدوى بحضور الدكتور محمود أبوزيد”.

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واستكمل كلامه: “إنني أول من قدم الليالى المحمدية فى التليفزيون، وشاركت في جميع الحفلات، وطلبت منى الإذاعية الكبيرة إيناس جوهر إنى أعمل أغانى دينية لإذاعة الشرق الأوسط فى رمضان”.

وقال أيضًا: “والأغنية مدتها دقيقة واحدة فقط، وقدمت 10 أغنيات فعلا كانت بدايتي للغناء الديني”، وحرص أن يوجه المطرب محمد ثروت رسالة شكر لزوجته على صبرها معه طوال حياتهما وعشرتها الطيبة معه.