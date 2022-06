انت الان تتابع تفاصيل خبر قبل انطلاقها في 8 يونيو.. تعرف على القائمة الكاملة لـ أفلام ومسلسلات ديزني + حصرياً على موقعنا

دوت الخليج يرصد لكم تفاصيل طرح منصة ديزني+ وموعدها

موعد طرح منصة ديزني+

على أن تنطلق منصة ديزني+ في مصر و15 دولة بـ منطقة الشرق الأوسط يوم 8 يونيو المقبل، لتعرض أكثر من 1،200 فيلم، وأيضًا أكثر من 1،000 مسلسل، و100 عرض من الأعمال الفنية الأصلية بشكلٍ حصري، وذلك كشكل مبدأي ولكن يتم الزيادة في ذلك لاحقًا.

مسلسلات وأفلام منصة ديزني+

سيتم عرض العديد من المسلسلات المتنوعة عبر المنصة، ومنها مسلسل تلفزيون الواقع The Kardashians، والمسلسل الكوميدي Only Murders in the Building.

ومن المسلسلات المشهورة صاحبة الصيت الواسع، وهي The Walking Deadو The Simpsonsو Grey’s Anatomy، ومن الأفلام التي سيتم عرضها غيلم Avatar، وفيلم Free Guy بطولة رايان رينولدز.

أفلام عالم مارفل على ديزني +

وكما هو متوقع سيتم عرض جميع أفلام عالم مارفل على منصة ديزني + والتي تحظى بجماهيرية واسعة في مصر والشرق الأوسط، ومنها “Black Panther”، وأفلام “Shang-Chi and the Legend of The Ten Rings” و”Avengers: Endgame” و”Black Widow”.

ويعرض عليها مسلسل Moon Knight للمخرج المصري محمد دياب الذي تصدر التريند بسبب تداول مشاهد منه، و WandaVision ومسلسل الرسوم المتحركة المذهل what if.

ولمحبي سلسلة حرب الكواكب سيتم عرض مسلسل “The Book of"The Mandalorian” ومسلسل “Boba Fett” وأيضًا المسلسل الجديد “Obi-Wan Kenobi”.

كما تعرض المنصة أعمال بالتعاون بين ديزني وبيكسار، ومنها السلسلة الكاملة لأفلام Toy Story، و Soulوفيلم LUCA، ومن إنتاج استديوهات والت ديزني للرسوم المتحركة سيعرض Encanto، وفيلم Cruella الفائز بجائزة الأوسكار من بطولة النجمة إيما ستون وتجسد به سخصية “كرولا”.

ديزني الكلاسيكية على منصة ديزني +

ومن أعمال ديزني الكلاسيكية التي سيتم عرضها على منصة ديزني +، سندريلا Cinderella وعلاء الدين Alaadin والأسد الملك the lion king وحورية البحر The Little Mermaid، وأيضًا عدد من أحداث الاصدارات ومنها snow white الجزء الأول والثاني، وmulan.

وسيتمكن الجمهور من مشاهدة مسلسلات وأفلام ديزني القصيرة، وكذلك حلقات وعروض، ومنها نشاطات نادي القائد: ميكي ماوس وHannah Montana.

أفلام وثائقية على منصة ديزني +

ومن الأعمال الوثائقية التي سيتم عرضها على ديزني+ أفلام وثائقية من إنتاج ناشونال جيوجرافيك، ومنها The Rescue و Free Solo بالإضافة إلى عدد من مسلسلات ناشونال جيوجرافيك ومنها جوردون رامزي: أسرار الطعام، وتساؤلات جيف.