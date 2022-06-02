انت الان تتابع تفاصيل خبر من بداية الأزمة حتى النطق بالحكم.. تعرف على التفاصيل الكاملة لقضية جوني ديب وآمبر هيرد حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 2 يونيو 2022 12:49 صباحاً - محمد السيد - /701447/من-بداية-الأزمة-حتى-النطق-بالحكم-تعرف-على-التفاصيل-الكاملة-لقضية-جوني-ديب-وآمبر-هيرد

استمرت قضية جوني ديب وآمبر هيرد لأسابيع متتالية، وشغلت الرأي العام بشكل كبير، وشاهد جلسات المحاكمة ملايين الناس، ليُصدر اليوم الحكم النهائي في هذه القضية بفوز جوني وتغريم آمبر 15 مليون دولار.

لذا دوت الخليج يرصد لكم التفاصيل الكاملة منذ بداية الأزمة بين جوني ديب وآمبر هيرد

بدأت تفاصيل المشاجرة بين الثنائي عام 2015 في أستراليا، وألقت وقتها آمبر هيرد زجاجة على دوني ديب بحسب أقواله مما أدى إلى قطع إصبعه، بينما زعمت طليقته آمبر أن زوجها هو من هاجمها وكسر أثاث المنزل وهو تحت تأثير المخدر.

اشتعلت القصة بعدما ظهر الفنان جوني ديب في المحكمة ينفي الاتهامات التي وجهتها له زوجته السابقة أنه كان يعتدي عليها بالضرب وتعمد إيذائها أثناء فترة زواجهما، وأوضح أن آمبر هيرد أفقدته كل شيء، وكانت تتعمد تعنيفه وإيذائه.

آمبر هيرد تضرب جوني ديب

وأشار إلى ان زوجته السابقة آمبر هيرد كانت تضربه كثيرا أيضًا، وخلال جلسة الاستماع في المحكمة رفع إصبعه المقطوع أمام المحكمة بعدما ألقت زجاجة تجاهه تسببت في إصابة كبيرة له.

ولفت النجم العالمي جوني ديب إلى أنها أنهت مشواره الفني بعدما اتهمته عدة اتهامات ظلم وأنه شخص خطر وسكير ويتعاطى المخدر ويضرب النساء حيث حاول إقناع هيئة المحلفين، بأنها كانت تعنفه ويدافع عن نفسه، موضحًا أنه ناج.

وقال جوني ديب عن زوجته السابقة: “عندما كانت تشعر السيدة هيرد بالإحباط والغضب كانت تلجأ إلى الضرب والتعنيف قد يكون بدفعه أو بصفعة على وجهه، وكانت دائما تتعمد إلقاء الأشياء تجاهي مثل ريموت التلفزيون الذي أصابني في رأسي حيث تتعمد الشجار وتستخدم العنف”.

وفيما يخص رؤية أطفاله، أوضح أيضًا أنه لا يستطيع تمضية الوقت معهم إلا من خلال فرص قليلة لأنها كانت ترغب في تواجده إلى جوارها طوال الوقت.

ومن جانبه طبيب النجم العالمي جوني ديب أعلن في إفادة مسجلة بالفيديو عرضت بقاعة المحكمة أنه تم العثور على قطعة من إصبع جوني في المطبخ بعد شجار شرس مع زوجته آمبر هيرد حيث كان طاهي الزوجين هو من عثر على الإصبع، وفقا لما نقلته عدد من الصحف العالمية.

نهاية الأزمة بين جوني ديب وآمبر هيرد

فاز الممثل العالمي جوني ديب بمعركته القضائية ضد زوجته السابقة آمبر هيرد، وذلك بعد أسابيع من تناول قضيتهما في المحكمة، وحكمت هيئة المحلفين بأن آمبر هيرد كذبت بشأن وصف زوجها السابق جوني ديب بـ «ضارب زوجته» في مقال نشرته ولذا أصبحت ملزمة ب دفع تعويض ١٥ مليون دولار نتيجة الأضرار التي لحقتها به.

معركة جوني ديب القضائية

التأمت هيئة المحلفين مجددا، الثلاثاء، لاستكمال مداولاتها واتخاذ قرار تحدد فيه ما إذا كان جوني ديب تعرّض للتشهير من زوجته آمبر هيرد، التي تؤكد أنها عانت العنف الأسري خلال زواجهما.

وكان الأعضاء السبعة في هيئة المحلفين، وهم خمسة رجال وامرأتان، بدؤوا المداولة الجمعة لإصدار قرارهم في ختام محاكمة امتدت ستة أسابيع في محكمة فيرفاكس، وهي مدينة صغيرة في ولاية فيرجينيا قريبة من واشنطن.

أما ديب فسافر إلى بريطانيا للمشاركة الأحد والاثنين في حفلتين موسيقيتين للمغني البريطاني جيف بيك في شيفيلد ولندن، ويتهم نجم "ذي بايرتس أوف ذي كاريبيين" زوجته السابقة بتشويه سمعته وتقويض مسيرته من خلال تأكيدها في مقالة نشرتها صحيفة "واشنطن بوست" سنة 2018 أنها تعرضت للعنف الأسري قبل ذلك بعامين حين كانا لا يزالان متزوجين، من دون ذكر اسمه صراحة. وينفي ديب هذه الاتهامات، ويطالب بتعويضات قدرها 50 مليون دولار.