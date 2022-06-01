انت الان تتابع تفاصيل خبر بنك القاهرة يوفر شهادة بريمو بعائد مرتفع.. "حوش فلوسك" حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 1 يونيو 2022 11:45 مساءً - محمد السيد - /701438/بنك-القاهرة-يوفر-شهادة-بريمو-بعائد-مرتفع -حوش -فلوسك

وفر بنك القاهرة شهادة بريمو بعائد مرتفع ضمن شهادات الاستثمار من بنك القاهرة حيث يرغب الكثيرون حفظ أموالهم ولايعلمون أي لأنسب لهم، لذلك يقدجم دوت الخليج لمتابعيه من عملاء بنك القاهرة كل ماتريدون معرفته عن شهادة بريمو وفوائد شهادة بريمو من بنك القاهرة والتقديم عليها.

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