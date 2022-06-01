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القاهرة في الأربعاء 1 يونيو 2022 10:47 مساءً - محمد السيد - /701416/طرح-أغنيةمايا-دياب-تطرح-إمي-يا-إمي-عبر-يوتيوب-فيديو

طرحت الفنانة مايا دياب أغنيتها الجديدة “إمي يا إمي” اليوم عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، ومن المتوقع أن تحظى الأغنية بجماهيرية كبيرة نظرًا لشعبية مايا الواسعة.

دوت الخليج يرصد لكم طرح مايا دياب فيديو كليب أغنية “إمي يا إمي” عبر يوتيوب

أغنية إمي يا إمي

وحققت الأغنية حوالي 3112 مشاهدة بمجرد طرحها، وتم التعليق في صندوق وصف الأغنية كالآتي: “من أصعب اللحظات اللي بتعيشها الأم بحياتها هي اللحظة اللي بتعرف إنه بداخلها طفل مريض أو رح يخلق قبل وقته مع كل مشاكل الولادة المبكرة.. وممكن ما يقدر يكمل الحياة إلا بمرض معين ومشاكل صحية ما بحسّ فيها إلا هي.."إمي يا إمي" أغنية بقدمها لكل أم عانت وشفيت من معاناتها ولكل أم بعدها عم تعاني مع طفل خلق قبل وقته الطبيعي بمشاكل ما بتخلص كل الحياة، ‎شكر كبير لكل شخص شاركني هالرسالة بهالعمل اللي بتمنى يوصل لقلوبكم متل ما وصل لقلبي”.

ومن الجدير بالذكر، أن غردت مايا دياب عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر ناعية شيرين أبو عاقلة، قائلة: “بطلة من بلد الابطال ..شهيدة الجنة ⁧‫#فلسطين‬⁩ ⁧‫#شيرين_ابو_عاقلة‬⁩