انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد طرحها بيومين.. كليب بلالين لـ محمد رمضان يتصدر التريند حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 31 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /701089/بعد-طرحها-بيومين-كليب-بلالين-لـ-محمد-رمضان-يتصدر-التريند

تصدر كليب أغنية “بلالين” لمحمد رمضان تريند يوتيوب، وذلك بعد طرحها بيومين عبر قناته الرسمية في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، وقد تم تصوير العديد من المشاهد منها بقصر النيل بجانب الأسدين.

دوت الخليج يرصد لكم تصدر أغنية بلالين لمحمد رمضان تريند يوتيوب

أغنية بلالين تريند يويتوب

وقد حققت الأغنية 696 ألف مشاهدة بعد طرحها بيومين فقط، وأصبحت رقم 2 على يوتيوب، وقد نالت تفاعل كبير بعد طرحها بدقائق، حيث لم تكمل الثلاث دقائق على يوتيوب وكانت محققة 6 آلاف مشاهدة.

ووقد نشر رمضان مقطع فيديو من الكليب عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، وعلق عليه قائلًا: "شكرًا لكل صناع أغنية بلالين.. ثقة في الله دايمًا ناجحين".

تفاصيل أغنية بلالين

أغنية «بلالين» من كلمات وألحان اسلام شندي، ومن توزيع شندي وخليل، ومدير تصوير فيكتور كريدي، تنفيذ محمود الشيخ، ومهندس ديكور عاصم على، وبروديوسر محمد سعيد وعمرو علاء، وإشراف عام محمود رمضان، ومن إخراج بثينة.

وكان رمضان، كشف في وقت سابق، عن مقطع فيديو من كواليس تصوير أغنيته الجديدة «بلالين» بأحد شوارع القاهرة، وتجمهر عدد كبير من جمهوره حوله لالتقاط الصور التذكارية معه ومصافحته.

كلمات أغنية بلالين

دخولنا مرعب خلا الكل يركن وحش اللعبة حضر يبقى كله يكتم ماليش اخر من الاخر انا متحكم هكسر سقف طموحك عالمزيكا مجرم يا جامد انا كده من يومي نسخه وحده وهمه قلدوني الاسطورة انا لقبوني صعبه عليكم انكو توصلولي عاوز اخصام جديده يبقو معجبين

اسال كل اللي قبلك هيقولولك انا مين انا واخد المجال ده رايح جاي قعدت اشيل انا اللي رحت بيعت المايه بحارة السقاقين عاملي فيها بوس عاملي فيها رئيس عصابه وانت يا اهبل خيش وقش ساقط فالصياعه يلا كن انت وقرودك وانتباه يا غابه لو عرفتوا تاريخي هتقولولي يا بابا

يا جامد انا كده من يومي نسخه وحده وهمه قلدوني الاسطورة انا لقبوني صعبه عليكم انكو توصلولي يا جامد انا كده من يومي نسخه وحده وهمه قلدوني الاسطورة انا لقبوني صعبه عليكم انكو توصلولي

بلالين انتوا بلالين بلالين منفوخين انتوا بلالين بلالين في الهوا انتو بلالين بلالين طايرين انتوا بلالين بلالين بوم بوم عليكوا بوم بوم حرب شاملة دايره عليكم بوم بوم هقلبها عليكم نكد هتبقى عليكم غم لما يجى المد يجي بعده اسمي

يا جامد انا كده من يومي نسخه وحده وهمه قلدوني الاسطورة انا لقبوني صعبه عليكم انكو توصلولي يا جامد انا كده من يومي نسخه وحده وهمه قلدوني الاسطورة انا لقبوني صعبه عليكم انكو توصلولي ملايين انا ملايين ملايين جمهوري انا ملايين ملايين