انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد خسارة دوري الأبطال.. نائب يهاجم الخطيب بإقالة مجلس إدارة الأهلي حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 30 مايو 2022 11:48 مساءً - محمد السيد - /701029/بعد-خسارة-دوري-الأبطال-نائب-يهاجم-الخطيب-بإقالة-مجلس-إدارة-الأهلي

طالب النائب رياض عبد الستار عضو مجلس النواب، بإقالة مجلس إدارة النادي الأهلي، واتحاد الكرة بعد خسارة لقب دوري أبطال إفريقيا من الوداد المغربي.

وكتب النائب على صفحته على فيسبوك: "لو فيه دكر رئيس للنادي الأهلي ماكانتش حصلت مهزلة الاتحاد الأفريقي للعب في المغرب في ملعب الخصم والواجب مجلس الإدارة بالنادي الأهلي واتحاد الكرة المصري يتقدم باستقالته أو يقال من وزير الشباب والرياضة، دي رأيي الشخصي كنائب عن الشعب المصري".

توج فريق الوداد المغربي بطلًا لدوري أبطال إفريقيا بعد فوزه على النادي الأهلي بتنائية نظيفة، في المباراة التي انتهت منذ قليل، وأقيمت على ملعب محمد الخامس، بمدينة الدار البيضاء بالمغرب.

دوت الخليج

وسجل فريق الوداد الهدف الأول عن طريق زهير المترجري في15 دقيقة ، وعزز فريق الوداد المغربي تقدمه على النادي الأهلي بعدما أحرز زهير المترجي أيضا ثاني أهداف الفريق في مرمى الشناوي، في الدقيقة 47، بعد خطأ فادح من الظهير الأيمن للفريق الأحمر محمد هاني.

بهذا، يتوج فريق الوداد المغربي بدوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه، إثنين منهم على حساب النادي الأهلي عامي 2017 و 2022.

تاريخ فوز الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

وحقق النادي الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا في 10 نسخ سابقة، وفيما يلي ننشر تاريخ فوز الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا:

1982- توج الأهلي باللقب بعد الفوز على حساب الفريق الغاني أشانتي كوتوكو

1987- توج الأهلي على حساب الهلال السوداني

2001 – توج الأهلي على حساب صن داونز الجنوب إفريقي بعد غياب دام 14 عامًا

2005- توج الأهلي على حساب النجم الساحلي

2006 – توج الأهلي على حساب الصفاقسي التونسي

2008 – توج الأهلي على حساب القطن الكاميروني

2012 – توج الأهلي على حساب الترجي التونسي

2013- توج الأهلي على حساب أورلاندو الجنوب إفريقي

2019-2020 توج الأهلي على حساب الزمالك

2020/2021 توج الأهلي على حساب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي

الوداد يحقق دوري أبطال إفريقيا في ثلاث نسخ إثنين منهم على حساب الأهلي

فيما استطاع فريق الوداد أن يحقق لقب دوري أبطال إفريقيا في 3 مناسبات ، الأولى عام 1992 والثانية عام 2017 على حساب فريق النادي الأهلي وهذا العام.