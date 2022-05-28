بملابس مثيرة.. كاميلا كابيلو تُحيي حفل في نهائي دوري أبطال أوروبا «صور»

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القاهرة في السبت 28 مايو 2022 11:44 مساءً - محمد السيد - /700530/بملابس-مثيرة-كاميلا-كابيلو-تحيي-حفل-في-نهائي دوري-أبطال-أوروبا-صور

أحيت الفنانة كاميلا كابيلو حفل في نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل مواجهة ريال مدريد وليفربول، وأرتدت خلال الحفل ملابس مثيرة، أوقعتها في هجوم من رواد السوشيال ميديا.

دوت الخليج يرصد لكم إحياء كاميلا كابيلو حفل نهائي دوري أبطال أوروبا

حفل كاميلا كابيلو

وارتدت كاميلا فستان قطعتي باللون الأبيض وكان قصير ومفتوح من البطن والساقين وارتدت بوط باللون الأبيض كما اعتمدت قصة شعر غريبى تتلائم مع اللوك.

وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير في ملعب فرنسا الدولي بالعاصمة باريس، حيث قدمت أغنية señorita وHavana اللاتي تعدان من أشهر أغنياتها.

معلومات عن كاميلا كابيلو

هي مغنية و كاتبة أغاني أمريكية كوبية المولد، وكانت عضوة في فرقة الفتيات فيفث هارموني، التي تشكلت من خلال برنامج ذا إكس فاكتور ، خلال مهنتها كعضوة في الفرقة.

ظهرت كاميلا لأول مرة كمغنية منفردة بأغنية تعاونية "أعرف مالذي فعلت في الصيف الماضي مع المغني الكندي شون مينديز في 2015، والتي احتلت مركزا ضمن أفضل عشرين أغنية في ترتيب أغاني الولايات المتحدة الأمريكية بيلبورد هوت 100، ثم في 2016 تعاونت بأغنية "أشياء سيئة" مع مغني الراب ماشين غان كيلي و احتلت الأغنية المرتبة الرابعة في الولايات المتحدة.

و بعد ان غادرت الفرقة في ديسمبر 2016، أصدرت كابيو عدة تعاونات غنائية ناجحة منها هي ما مع بيتبول و جي بالفين، وهي أغنية تصويرية لفيلم فاست أند فيوريس 8، أصدرت كابيو أول أغنية فردية لها "بكاء في النادي في 2017.

أصدرت البومها الفردي الأول كاميلا في 2018، وأحتل المرتبة الاولى في بيلبورد 200، حصد الألبوم على اراء إيجايبية من النقاد وحصل على شهادة من رابطة صناعة التسجيلات الأمريكية، الأغنية الرئيسية من الألبوم هافانا حققت نجاح كبير وتصدرت المخططات في الولايات المتحدة و المملكة المتحدة، والأغنية الثانية الرئيسية لم أكن نفسي أبدا تصدرت المخططات في عدة دول، تعاونت كابيلو مع المغني الكندي شون مينديز للمرة الثانية بأغنية سينوريتا في 2019 تصدرت المخططات وأصبحت ثانٍ أغنية لكابيلو تتصدر مخطط بيلبورد هوت 100، أصدرت ثانٍ ألبوم لها رومانس في 2019، وأحتل المرتبة الثانية في بيلبورد 200، والمرتبة الأولى في كندا، في أبريل 2019.