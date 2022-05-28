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القاهرة في السبت 28 مايو 2022 11:44 مساءً - محمد السيد - /700528/إطلالات-عارية--وقبلات-نجوم-العالم-يثيرون-الجدل-في-حفل-ختام-مهرجان-كان-صور

يشهد اليوم السبت حفل ختام مهرجان كان السينمائي في دورته الـ 75 التي انطلقت منذ يوم الثلاثاء قبل الماضي بأحداثه المثيرة وإطلالته المميزة.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير أبرز إطلالات نجوم العالم في مهرجان كان السينمائي

وظهر في حفل الختام مجموعة من الإطلالت المثيرة والعارية، وكان اللون المسيطر على إطلالت النجوم في حفل الختام اللون الأسود، اذ ظهرت نجمة بفستان قصير فوق الركبة بشكل كبير، وظهرت أخرى بإطلالة عارية تماما واكتفت بوضع مجموعة أقمشة حول وسطها وصدرها فقط.

وبعضهم ظهر بإطلالت شفافة للغاية منهم إطلالة باللون الأحمر التل، وأخرى باللون الدهبي الشفاف.

الكابلز يسيطرو على حفل ختام مهرجان كان

وظهر في حفل ختام مهرجان كان عدد من الثنائيات الذي بدأو في إظهار حبهم للطرف الثاني على السجادة الحمراء، بالقبلات والوضعيات الرومانسية المختلفة.

مهرجان كان السينمائي 2022

يشار إلى أن الدورة الـ 75 من مهرجان كان السينمائي تعد بمثابة عودة قوية، بعد أن تم إلغاء المهرجان عام 2020، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حيث علقت إدارة المهرجان بروتوكولات الوقاية من فيروس كورونا، ولن يتطلب من المشاركين إجراء اختبارات طبية.

وكان قد بدء المهرجان من يوم الثلاثاء الموافق له 17 مايو، والتي استمرت على مدار أيام المهرجان حتى اليوم السبت الموافق له 28 من الشهر. نفسه.

وشهد حفل الافتتاح توافد العديد من النجمات بإطلالات براقة وربما غريبة على السجادة الحمراء، من بينها المغنية البريطانية تاليا ستورم التي ظهرت بإطلالة وصفت بالغريبة حيث كانت مرتدية فستان يتضمن ألوانا كثيرة وبه فيونكة على الخصر، وكذلك إطلالة الفنانة التركية مريم أوزرلي التي ظهرت مرتدية فستان بتصميم أشبه بالجناحات باللونين الأخضر والموف.

جائزة مهرجان كان

من ناحية أخرى، كانت جائزة أفضل سيناريو في مهرجان كان السينمائي في الدورة الحالية من نصيب المخرج المصري طارق صالح، وذلك عن فيلم "صبي من الجنة" والذي يخوض بطولته 3 ممثلين فلسطينيين الأصل وهم توفيق برهوم، محمد بكري، مكرم خوري.

ويشارك في بطولة الفيلم أيضا: “الممثل اللبناني فارس فارس، والممثل المصري عمرو مسعد، والسوري شروان حاجي، والتركي يونس البايرك، بالإضافة إلى الممثل التونسي مهدي دهبي.