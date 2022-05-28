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القاهرة في السبت 28 مايو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /700523/لمدة-15-دقيقة-تأجيل-نهائي-دوري-أبطال-أوروبا-بين-وريال-مدريد-وليفربول

قرر الإتحاد الأوروبي لكرة القدم، تأجيل مباراة ليفربول وريال مدريد 15 دقيقة، وذلك ضمن نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي تقام بالعاصمة الفرنسية باريس.

دوت الخليج

تاريخ مواجهات ليفربول وريال مدريد

التقى الفريقان في 6 مناسبات سابقة، كلها في دوري الأبطال، وتعتبر المباراة المقبلة هي السابعة، حيث فاز الريدز ثلاث مرات والريال في 3 مرات، نستعرضها فيما يلي: 2018 جمع نهائي دوري أبطال أوروبا نسخة 2018 ريال مدريد وليفربول، حيث فاز فريق ريال مدريد باللقاء وتوج باللقب، وكانت تلك آخر المواجهات بين الفريقين.

2014 كانت في دور المجموعات عام 2014، وفاز ريال مدريد على ملعبه "سانتياجو برنابيو" (1-0).

وعلى ملعب آنفيلد معقل ليفربول، فاز الفريق الملكي (3-0) بفضل كريستيانو رونالدو وبنزيما (هدفين). وفشل ليفربول وقتها في التأهل لدور الـ16 بالمسابقة.

2008 - 2009 استطاع ليفربول أن يحقق الفوز على ريال مدريد بنتيجة (5-0) في نتيجة مجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا بدور الـ16 موسم (2008-09).وتغلب الريدز تحت قيادة المدرب رافائيل بينيتيز على الريال ذهابًا بهدف نظيف في إسبانيا أحرزه يوسي بنعيون قبل 8 دقائق من نهاية المباراة.

كما ألحق ليفربول ب ريال مدريد أكبر هزيمة له في دوري الأبطال، بعد الفوزز بنتيجة 0-4.

نهائي باريس 1981 وكانت آخر هزيمة لريال مدريد في المباريات النهائية لدوري أبطال أوروبا، وهي المرة الوحيدة أيضًا التي يتفوق فيها فريق إنجليزي على ناد إسباني بتاريخ النهائيات، والتي أقيمت على ملعب حديقة الأمراء يوم 27 مايو 1981 أول مواجهة بين ريال مدريد وليفربول، ونجح الريدز في حصد ثالث ألقابه بالمسابقة.

وانتهت مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين فريقي مانشيستر سيتي وريال مدريد، بفوز الأخير بنتيجة 1-3، ليصعد بهذه النتيجة ريال مدريد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لملاقاة فريق ليفربول، بعد فوزه في مجموع لقائي الذهاب والعودة بنتيجة 5-6.

ونجح فريق ليفربول الإنجليزي، أمس الثلاثاء، في الصعود إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد فوزه على فريق فياريال الإسباني في مجموع اللقائين بنتيجة 2-5. حيث فاز في مباراة الذهاب بنتيجة 0-2 والعودة بنتيجة 2-3.

وتعد هذه هي المرة العاشرة التي يصل فيها الفريق الإنجليزي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، فاز خلالها 6 مرات كان آخرها عام 2019، عندما حقق اللقب على حساب فريق توتنهام الإنجليزي.