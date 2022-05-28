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القاهرة في السبت 28 مايو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /700500/بالبكيني-ناهد-السباعي-تقضي-اجازتها-الصيفية-على-طريقتها-الخاصة-صور

شاركت الفنانة ناهد السباعي متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام، صور لها أثناء قضاء أجازتها الصيفية على أحد الشواطئ.

دوت الخليج يرصد لكم صور ناهد السباعي أثناء قضاء اجازتها الصيفية

ناهد السباعي في اجازة الصيف

ونشرت ناهد السباعي صور لها وهي مرتدية البكيني عبر خاصية ستوري بحسابها على انستجرام، وقد أثارت الصور جدلًا واسعًا لأنها ظهرت شبه عارية فيها، الأمر الذي وضعها في حالة من الهجوم.

ومن الجدير بالذكر، أنه حققت الفنانة ناهد السباعي شهرة واسعة طوال مسيرتها الفنية حيث شاركت في أكثر من 49 عمل فنى ما بين السينما والدراما وتنتمي لأسرة فنية ابًا عن جد، فهي حفيدة الفنان الكبير فريد شوقي والفنانة الكبيرة هدى سلطان.

أزمات في حياة ناهد السباعي

ووالدتها هي المنتجة السينمائية ناهد فريد شوقى ووالدها المخرج الكبير مدحت السباعى، وخالتها النجمة رانيا فريد شوقي، ومالا يعرفه الكثيرين أن ناهد السباعي مرت بثلاثة قصص حب فاشلة ويشار أنها اعترفت في لقاء تلفزيوني سابق لها بهذا الأمر.

وقالت إن قصص الحب لم تكتمل لأسباب متنوعة ومنها أن أحدهم طلب منها ترك الفن فكانت هى من تختار أن تبعد ولن تستطيع أن تفعل مثل والدها المخرج الشهير مدحت السباعي، وأوضحت في تصريحات سابقة لها أن والدها كان قد تزوج 18 مرة مما جلعها تخاف من الطلاق وتتمنى زواج يدوم للأبد.

إلغاء زفاف ناهد السباعي

وعن إلغاء زفافها في يوم الفرح، قالت ناهد السباعي: “أنا قلت لماما إني مش مرتاحة ومش عاوزة اروح الفرح بكرة وقلت يلا نمشى مش عايزة الفرح وأضافت انه حصل مشاكل ملهاش علاقة بيه وحسيت انى ما ينفعش أعيش بالمشاكل دى فى حياتى”.

ناهد السباعي محبوسة في الساحل

وعن حبسها في الساحل قالت: «أول ما كورونا بدأت تشد روحت على الساحل الشمالي قضيت هناك صيف وشتاء.. الحياة كانت عظيمة هناك، واتحبست هناك شهور.. الساحل مبقاش مصيف بقى مدينة، والشتاء في الساحل احلى من الصيف، مارست هوايتي الصيد اللي بحبها جدا وشفت نوات كتيرة جدا وشكل البحر كان ممتع عكس النوات اللي بتحصل في القاهرة اللي الواحد بيكون مرعوب فيها».