مطران البلينا ينفى حدوث معجزة فى قربان القداس

جدة - نرمين السيد - وجاء فى نص البيان، الصادر اليوم السبت: "الأبناء المباركون شعب إيبارشية البلينا، لقد تداول البعض صورة من القداس الإلهى بإحدى كنائس الكشح يظهر منظر للجسد المقدس وعليه بعض قطرات من الدم الكريم.. والمعروف طقسيا أن الأب الكاهن يقوم قبل نهاية القداس بتخضيب الجسد بالدم".

وأكد إيمان الكنيسة بأن هذا الجسد لهذا الدم وهذا الدم لهذا الجسد.

وأضاف: "لقد استخدم الكثيرون هذه الصورة التى نشرت للترويج والإعلان عن أمور الهدف منها غير روحى بل غير مسيحى على الإطلاق، ولما كان هذا التصرف يحمل إهانة صارخة لقدسية الذبيحة والقداس ويشير إلى فراغ روحى لدى هؤلاء المشتركين فى نشر هذا الموضوع ويتسبب فى تشويه صورة الإيمان الأرثوذكسى لذلك نهيب بشعبنا المبارك ألّا يجرى وراء تلك المهاترات الخاطئة والسلوكيات غير المسيحية".

وأكمل: "ونعلن أن ما تم تداوله هو خطأ، وسيعاقب كنسيا كل من اشترك وتسبب فى تشويه صورة الكنيسة وتسبب فى إهانة الذبيحة المقدسة والمذبح".