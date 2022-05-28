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القاهرة في السبت 28 مايو 2022 12:53 مساءً - محمد السيد - /700438/بعد-تأجيل-الحكم-سلسلة-أزمات-وفضائح-جوني-ديب-وآمبر-هيرد-بالأدلة-والتسجيلات

يتصدر اسم النجم العالمي جوني ديب التريند بمحرك البحث الأشهر جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بسبب قضيته مع آمبر هيرد التي كانت الجلسة الختامية لها أمس الجمعة.

دوت الخليج يرصد تطورات قضية جوني ديب وآمبر هيرد

الحكم في قضية جوني ديب وآمبر هيرد

قررت هيئة المحلفين الأمريكية أمس الجمعة تأجيل قضية جوني ديب وآمبر هيرد إلى يوم الثلاثاء المقبل الموافق له 31 مايو لجلسة تقام في تمام الساعة التاسعة صباحًا بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن جانبه كان قد ظهر النجم العالمي جوني ديب في جلسته الختامية التي يختصم فيها آمبر هيرد، ومن جانبها أدلت عارضة الأزياء البريطانية التي تدعى كيت موس بشهادتها مساء أمس بالقضية الأشهر على الإطلاق.

و كانت تجمع كيت موس وجوني ديب علاقة حب خلال الفترة بين عام 1994 لـ 1998، وتحدثت أمام المحكمة في شهادة جاءت لـ صالح جوني ديب حيث نفت ما أشيع حول دفعه لها من على السلم كما أدعى دفاع آمبر هيرد، قائلة: “كنا قد غادرنا الغرفة وكان جوني قد غادرها قبلي وكانت هناك وقتها أمطار غزيرة وفى محاولتي مغادرة الغرفة تزحلقت على الدرج وأصيب ظهري”.

وتابعت كيت موس: "صرخت بعدها لأني لم أكن أعرف ما الذي حدث لي خاصة وأني كنت أشعر بألم و عاد جوني ليساعدني وحملني إلى غرفتي وتلقيت بعدها رعاية طبية”، ومن جانبه سألها محامى جوني ديب إن كان قد قام في أي وقت خلال فترة علاقتهما بدفعها من على الدرج لتنفي ذلك.

أزمات وفضائح جوني ديب وآمبر هيرد

عرضت المحامية كاميل فاسكيز صور تكشف أكاذيب آمبر هيرد على حد وصف المحامية، وتظهرها بدون أي آثار للضرب، في تواريخ قالت فيها بالسابق أنها تواريخ تعرضت فيها للضرب، وكانت هذه الصور التقطت لها في حفلات ومناسبات بنفس تاريخ التي أدعت به.

بالإضافة إلى عرض تسجيلات جديدة تكشف تعرض جوني ديب للضرب على يد آمبر هيرد، وظهرت الممثلة الشهيرة في التسجيل الأول، وهي تعتذر لجوني ديب عن ضربها له بالباب في جبهته، وفي الثاني، تظهر آمبر وهي تصرخ في وجه جوني ديب وتقول له، أنها لم تضربه بالبوكس، وأنها صفعته ليس أكثر.

وطرحت تساؤلا بعد عرض هذه التسجيلات وقالت: "دعونا نتخيل لو كان العكس هو الذي حدث، وجوني ديب من قال هذا الكلام ماذا سيحدث له؟”، وحرص جوني ديب في نهاية الجلسة على عناق طاقم الدفاع الخاص به.

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جدير بالذكر أن المحاكمة بين جوني ديب وآمبر هيرد كانت قد انطلقت في شهر أبريل الماضي في الولايات المتحدة تواجه فيها هيرد تهمة التشهير بجوني ديب، بعدما كتبت مقالا في صحيفة واشنطن بوست عام 2020 تتهمه فيه بضربها وتعنيفها خلال فترة زواجهما.

ويشار أن شقيقة آمبر هيرد دخلت على خط الأزمة الدائرة بينها وزوجها السابق، مقدمة إفادة في المحاكمة بدعوتي التشهير، حيث قالت ويتني هيرد هنريكيز، إنها شهدت مرة معركة بين هيرد وديب، تطورت إلى حد الضرب، وتعود لسنة 2015، حيث سمعت هيرد تصرخ في ديب من المطبخ الذي كان في الطابق العلوي، وحاولت تهدئة أختها، لكن جوني رمى علبة على زوجته.