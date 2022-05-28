محافظ دمياط يوجه بتوفير المناخ الملائم لطلاب الدبلومات الفنية

ووجهت المحافظ تعليماتها إلى مديرية التربية والتعليم باتمام الاستعدادات كافة، والاطمئنان على جاهزية اللجان لاستقبال الطلاب، مع وضع خطة محددة لتنظيم عملية الدخل والخروج من وإلى اللجان وتوفير المناخ الملائم لاداء الامتحانات بسهولة ويسر تحت مظلة من التدابير الوقائية والاحترازية ،وإزالة اى معوقات قد تؤثر على انتظام عملية الامتحانات.
ومن جانبه، ذكر الدكتور خالد خلف، مدير مديرية التربية والتعليم، أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية، وأخرى فرعية بالإدارات التعليمية لمتابعة الموقف أولًا بأول خلال فترة الامتحانات التى تستمر حتى الخميس 9 يونيو المقبل طبقا للجداول المحددة من قبل وزارة التربية والتعليم، مشيرا إلى أنه تم التأكيد على رؤساء اللجان بالالتزام بالضوابط المنظمة للعملية الامتحانية.
كما أكد أنه تم تجهيز 30 استراحة للمراقبين المغتربين، وذلك لتهيئة المناخ الملائم لهم خلال فترة إقامتهم بالمحافظة، هذا إلى جانب التنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين عملية نقل أوراق الأسئلة والإجابة، وأيضا التنسيق مع مديرية الصحة لتوفير زائرة صحية او طبيب بكل لجنة.
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