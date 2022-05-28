محافظ دمياط يوجه بتوفير المناخ الملائم لطلاب الدبلومات الفنية

جدة - نرمين السيد - تابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، الاستعدادات النهائية التى أجرتها مديرية التربية والتعليم لانطلاق امتحانات الدبلومات الفنية غدا السبت، حيث سيؤدى 13576 من طلبة الدبلومات الفنية بكافة النوعيات والتخصصات " صناعى، زراعى، تجارى، فندقى" الامتحانات للعام الدراسى 2022-2021 بـ 56 لجنة على مستوى المحافظة.





ووجهت المحافظ تعليماتها إلى مديرية التربية والتعليم باتمام الاستعدادات كافة، والاطمئنان على جاهزية اللجان لاستقبال الطلاب، مع وضع خطة محددة لتنظيم عملية الدخل والخروج من وإلى اللجان وتوفير المناخ الملائم لاداء الامتحانات بسهولة ويسر تحت مظلة من التدابير الوقائية والاحترازية ،وإزالة اى معوقات قد تؤثر على انتظام عملية الامتحانات.

ومن جانبه، ذكر الدكتور خالد خلف، مدير مديرية التربية والتعليم، أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية، وأخرى فرعية بالإدارات التعليمية لمتابعة الموقف أولًا بأول خلال فترة الامتحانات التى تستمر حتى الخميس 9 يونيو المقبل طبقا للجداول المحددة من قبل وزارة التربية والتعليم، مشيرا إلى أنه تم التأكيد على رؤساء اللجان بالالتزام بالضوابط المنظمة للعملية الامتحانية.

كما أكد أنه تم تجهيز 30 استراحة للمراقبين المغتربين، وذلك لتهيئة المناخ الملائم لهم خلال فترة إقامتهم بالمحافظة، هذا إلى جانب التنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين عملية نقل أوراق الأسئلة والإجابة، وأيضا التنسيق مع مديرية الصحة لتوفير زائرة صحية او طبيب بكل لجنة.