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القاهرة في الجمعة 27 مايو 2022 07:54 مساءً - محمد السيد - /700404/ظهر-مكشوف-إطلالة-جريئة--لـ-منى-زكي-في-مهرجان-كان-السينمائي-صور

تألقت النجمة المصرية منى زكي خلال مشاركتها مهرجان كان السينمائي الذي ينطلق حفل ختامه غدًا السبت الموافق 27 من شهر مايو.

دوت الخليج يرصد إطلالة منى زكي من مهرجان كان السينمائي.

منى زكي بإطلالة سوداء

ظهرت زكي بفستان أسود اللون مزود بخطوط فضية ومفتوح من أعلى منطقة الصدر والخلف، واعتمدت تسريحة شعر مرفوعة.

تكريم منى زكي

على الصعيد الآخر، كرمت إدارة مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما في دورته الـ 70 الفنانة منى زكي بجائزة أحسن ممثلة عن دورها بمسلسل «لعبة نيوتن».

وقالت منى زكي خلال استلامها الجائزة إنها كانت تتمنى أن يكون التكريم في يوم أفضل من يوم رحيل الفنان الكبير سمير صبري، الذي ترك جرحا غائرا بقلوب الجميع.

ووجهت منى زكي الشكر للأب بطرس دانيال على الدعم الذي يقدمه للسينما المصرية.

وبدأت فعاليات حفل افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما في دورته 70، بالوقوف دقيقة حداد على روح الفنان الراحل سمير صبري.

وقال الأب بطرس دانيال رئيس المهرجان، إن مصر فقدت فنانا كبيرا، وقد تعاون مع المركز الكاثوليكي على المستوى الفني والإنساني.

وأضاف دانيال أن إدارة المهرجان قررت منح هذه الدورة إلى روح الفنان سمير صبري بجانب الفنانين سمير غانم ودلال عبدالعريز.

ومنحت اللجنة العليا للمهرجان جوائز للأعمال الدرامية التي قُدمت عام 2021، وهى جائزة أحسن ممثلة في عمل درامى للفنانة منى زكى عن دورها في مسلسل «لعبة نيوتن»، وللفنانة أمينة خليل عن دورها في «خلى بالك من زيزى»، والفنان محمد ممدوح أفضل ممثل درامى عن دوره في «خلى بالك من زيزى»، وتمنح جائزة التميّز الدرامى لكل من الكاتبة مريم نعوم لدورها في الإشراف على كتابة العديد من الأعمال، والمخرج هانى كمال عن تأليف وإخراج مسلسل «ولاد ناس»، كما تمنح جائزة المركز التشجيعية للفنانة أسماء أبواليزيد.

مسلسل منى زكي الجديد

من جانبه، كشفت الشركة المنتجة لمسلسل “لام شمسية” عن موعد استئناف عمليات التصوير، وقالت إن تصوير العمل سيُستأنف في شهر أكتوبر القادم.

وسيَتناول المسلسل قضية التحرش بالأطفال، ويطرح مجموعة من التساؤلات حول الجريمة البشعة.

ومسلسل “لام شمسية” من تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي وبطولة منى زكي، يارا جبران، أسماء جلال، كارولين عزمي، ركين سعد، إياد نصار، نادرين فرج وغيرهم من الفنانين.