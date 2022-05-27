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القاهرة في الجمعة 27 مايو 2022 06:53 مساءً - محمد السيد - /700400/بالرقص-دينا-تشعل-حفل-زفاف-دنيا-عبد-العزيز-صور

دوت الخليج يرصد إحياء دينا لحفل زفاف دنيا عبد العزيز.

دينا من حفل زفاف دنيا عبد العزيز

أحيت دينا حفل الزفاف ببدلة رقص باللون الأصفر خاطفة أنظار الحاضرين والذي كان من أبرزهم مي نور الشريف ووالدة رنا رئيس.

وكانت أحيت الراقصة دينا حفل زفاف المطربة الشعبية بوسي على مصفف الشعر هشام ربيع المقام حاليا بإحدى الفنادق بالقاهرة.

دينا تنتقد سلاف فواخرجي

على الصعيد الآخر، انتقدت الراقصة المصرية، دينا، تصريحات الفنانة السورية، سلاف فواخرجي، حول عدم اقتناعها بوجود النار في الآخرة.

وقالت النجمة الشهيرة إنها لا تعلم الديانة التي تعتنقنها الممثلة السورية، لكي تصل إلى تلك القناعة، لكنها ترى أن تلك الأراء تعد بمثابة "تهريج".

كما أضافت دينا أنها تؤمن بوجود النار في الآخرة، كما تشعر أن الله سوف يعفو عنها ويدخلها الجنة، وقالت: "أؤمن دوما بأن الله غفور رحيم، وإني هدخل الجنة برحمة ربنا سبحانه وتعالى".

أثارت الفنانة الاستعراضية دينا ، حالة من الجدل الواسع عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، حول حالتها الصحية وابنها على، وذلك من خلال رسالة غامضة ولم تكشف عن أى تفاصيل.

وقالت دينا :" أنا وعلى بنعمل شوية تحاليل" ومن المعروف أن دينا وابنها حاليا يتواجدان في فرنسا.

وتلقت دينا ، العديد من التعليقات من عدد من المشاهير ولعل من أبرزهم بسمة ورحاب الجمل وسويت بدر وشريف مدكور يدعون لها بدوام الصحة والسلامة هي وابنها وحرصت دينا على الرد عليهم بتعليق أخر قائلة : خير ان شاء الله.

كشفت الفنانة "دينا" عن واقعة حدثت بسبب تجاوز أحد المعازيم حدوده في فرح ،قائلة:" أنا مرة كسرت مناخير واحد، عشان وأنا معديه مسك إيدي".

وأضافت "دينا" اثناء استضافتها في برنامج "المتوحشة" المذاع على قناة "النهار"، قائلة: "أنا عمري ما قدمت طلب لفتح معهد للرقص الشرقي، لأن معهد الرقص الشرقي ملوش أساساً أوراق".

وتابعت “دينا” :" مش هتاخدي الثانوية العامة و تخشي معهد الرقص الشرقي، ده زي معهد الصلصا و السمبا، ملوش أي علاقة بالتعليم الإجباري".