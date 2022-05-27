انت الان تتابع تفاصيل خبر في ذكرى ميلاد سيدة الشاشة.. قصة مقولة لـ فاتن حمامة في "امبراطورية ميم" تحققت بعد 49 سنة حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 27 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /700331/في-ذكرى-ميلاد-سيدة-الشاشة-قصة-مقولة-لـ-فاتن-حمامة-في-امبراطورية-ميم-تحققت-بعد-49-سنة

يصادف اليوم الجمعة ذكرى ميلاد الراحلة فاتن حمامة التي ولدت في يوم 27 مايو عام 1931، وكانت لها الكثير من المواقف المؤثرة والأقوال المهمة.

دوت الخليج يرصد قصة مقولة قالتها فاتن حمامة وتحققت بعد 49 سنة

مقولة فاتن حمامة

قالت الفنانة فاتن حمامة سيدة الشاشة العربية جملة بأحد أفلامها والتي تحققت بعدها بـ 49 سنة وجاء ذلك في أحد مشاهدها بفيلم «إمبراطورية ميم» الذى عرض عام 1972.

واحتوى المشهد على حديث لها مع أبنائها حيث تدخل معهم فى صدام لأنها كانت تريد التليفون لإجراء مكالمة ولا تجده لتقول في حديثها: “مش ناقص إلا إني أجيب لكل واحد في البيت تليفون”.

وأضاف: “ويبقى عندنا 7 تليفونات وكل واحد يقعد يتكلم طول اليوم فى التليفون”، وبذلك تكون تحققت هذه المقولة بعد 49 سنة من عرض فيلم امبراطورية ميم.

فاتن حمامة فيلم امبراطورية ميم

ويشار أنه الآن أصبح الجميع يحمل الموبايلات والهواتف المحمولة فكل شخص يمتلك تليفون ولا يحتاج لتليفون المنزل، وكان قد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مقولة فاتن حمامة في الفيلم وعلقوا عليها: «لو شافت الأيام دي و الموبايلات كانت عملت إيه».

يشتر أن فيلم إمبراطورية ميم، من بطولة سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة وشاركها بالعمل الفنان الكبير أحمد مظهر، وعدد من النجوم الشباب، والفيلم كان قصة وسيناريو من تأليف الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس وإخراج حسين كمال.

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كان قد تم إنتاج الفيلم عام 1972م لشركة رمسيس نجي، وتدور أحداث العمل حول الأرملة منى التي تعمل فى وزارة التربية والتّعليم وتجسد شخصيتها الفنانة فاتن حمامة وتمتلك من الأولاد 6، وهى مسؤلية كبيرة تحملها وحدها، ثم تتعرف على رجل الأعمال الكبير أحمد الذي يعجب بها وهو أحمد مظهر ويعرض عليها الزواج، وتبدأ بينهما مغامرات جديدة بسبب أولادها.

يذكر أن الفنانة الراحلة فاتن حمامة تعد علامة بارزة في السينما العربية حيث عاصرت عقود طويلة من تطور السينما المصرية وساهمت في تقديم صورة مليئة بالاحترام لدور السيدات بصورة عامة في السينما.