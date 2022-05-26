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القاهرة في الخميس 26 مايو 2022 10:54 صباحاً - محمد السيد - /700127/على-شاهد-vip-عرض-أولى-حلقات-مسلسل-البيت-بيتي-اليوم

تُعرض اليوم أول حلقات مسلسل البيت بيتي بطولة كريم محمود عبد العزيز، ومصطفى خاطر، وذلك عبر منصة شاهد vip ومن المتوقع أن يحظى هذا المسلسل بجماهيرية كبيرة لأنه يجمع بين الكوميديا والرعب.

دوت الخليج يرصد لكم عرض أولى حلقات مسلسل البيت بيتي اليوم الخميس

مسلسل البيت بيتي

يتكون مسلسل "البيت بيتي" من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حول "شوقي" الشاب المستهتر الذي يرث من والده قصرا عتيقا، فيما تجمعه الصدفة بـ"كراكيري" سائق تاكسي يُسرق منه، ويضطر للعيش مع "شوقي" في القصر لتحدث بينهما الكثير من المواقف المضحكة، وتجسد الفنانة ميرنا جميل دورا في المسلسل دور "أحلام" زوجة "كراكيري".

أبطال مسلسل البيت بيتي

يشارك في بطولة مسلسل "البيت بيتي " بجانب مصطفى خاطر وكريم محمود عبدالعزيز، نخبة من أبرز نجوم التمثيل في مصر أبرزهم، ميرنا جميل ومي القاضي وسامي مغاوري ومن إخراج خالد مرعي وتأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي.

كريم محمود عبد العزيز مسلسل البيت بيتي

وكان قد أعرب عن سعادته بعرض المسلسل عبر منصة شاهد، وقال في تصريحات له: “مسلسل البيت بيتي تجربة جديدة نتمنى أن تصل للجمهور بطريقة مشوقة”.

وأضاف كريم محمود عبد العزيز: “أعتقد أن الناس سوف تستمتع بتركيبة الرعب الكوميدي، وهي تجربة متكاملة لجهة النص والتمثيل والإخراج والموسيقى والمؤثرات.. شخصية كاراكيري، سائق التاكسي، إنسان طبيعي متزوج من امرأة تنغص عليه حياته”.

وتابع: “نتابع المشاكل التي تحصل بين الزوجين لكننا سنراها بشكل مبالغ فيه قليلاً، كما أنه لا يعرف بينو ولم يلتق به حتى يحصل موقف معين يضطران فيه لمقابلة بعضهما بعضاً”، لافتًا إلى أنها المرة الأولى التي يلتقي فيها مع الفنان مصطفى خاطر معلقًا: “أحب مصطفى كممثل وهو صديق شخصي لي، وأتابع أعماله على المسرح وفي الدراما والسينما، وكنا نرغب بالعمل معاً منذ زمن إلى أن اجتمعنا في البيت بيتي”.

واختتم تصريحاته حول العمل الجديد: “الأحداث تأخدنا إلى مكان فيه تشويق ومغامرة وتضعنا في مواقف كل من يتعرض لها سيخاف حتماً.. وهذه أول مرة أعمل فيها مع خالد مرعي، وهو أمر يسعدني ويشرفني، خصوصاً أنه مخرج ناجح ومتميز في الكوميديا والتراجيديا".