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القاهرة في الأربعاء 25 مايو 2022 10:46 مساءً - محمد السيد - /700102/بساق-مكشوفة-شاكيرا-تتألق-في-مهرجان-كان-السينمائي-2022-صور

تألقت الفنانة شاكيرا اليوم في مهرجان كان السينمائي 2022، في دورته الـ 75 الذي انطلقت فاعلياته يوم الثلاثاء الماضي، وكانت إطلالتها فريدة من نوعها وجذبت جميع الحاضرين.

دوت الخليج يرصد لكم إطلالة الفنانة شاكيرا على سجادة مهرجان كان السينمائي 2022

شاكيرا في مهرجان كان

واعتمدت شاكيرا فستان باللون الأسود الفاخر، مكشوف من القدم، وكعب عالي باللون الأسود، كما ارتدت جوانتي شفاف باللون الأسود في يدها واردت عليه سلسلةو خاتم من الألماظ اللامع، كما ظهرت بشعر طويل منسدل على ظهرها في لونه الأشقر، ومكياج ناعم جدًا.

هذا وانطلقت فاعليات مهرجان كان السينمائي الدولي في النسخة الخامسة والسبعين والمقامة في الفترة من 17 إلى 28 مايو الجاري من يوم الثلاثاء الماضي ، وذلك بقصر المهرجان علي ساحل كان، بحضور نجوم الفن من أكثر من دولة.

وشهد حفل الافتتاح توافد العديد من النجمات بإطلالات براقة وربما غريبة على السجادة الحمراء، من بينها المغنية البريطانية تاليا ستورم التي ظهرت بإطلالة وصفت بالغريبة حيث كانت مرتدية فستان يتضمن ألوانا كثيرة وبه فيونكة على الخصر، وكذلك إطلالة الفنانة التركية مريم أوزرلي التي ظهرت مرتدية فستان بتصميم أشبه بالجناحات باللونين الأخضر والموف.

أفلام مهرجان كان

وتعرض أفلام المهرجان في نحو 300 شاشة عرض خلال فعاليات الدورة المتوقع لها أن تلفت الأنظار، خاصة أنها الأولى التي يعود خلالها المهرجان بكامل لياقته وطاقته في استقبال النجوم وعشاق السينما بعد عامين من جائحة كورونا، وكانت دورة عام 2020 قد تم الاكتفاء خلالها بالإعلان عن الجوائز الممنوحة رقميا، كما أقيمت دورة العام الماضي بعد شهرين من موعده المقرر في مايو، وسط فعاليات محدودة بسبب تخوفات انتشار «كوفيد-19» وقتها، إلا أن الدورة مرت بسلام ، وحصد خلالها فيلم «ريش» للمخرج المصري عمر الزهيري الجائزة الكبرى في قسم أسبوع النقاد.

كما سيتم استبعاد جميع الأفلام التابعة لمنصات البث الرقمي من المشاركة في المسابقة الرسمية التي سيتم فيها اختيار الفيلم الفائز بجائزة بالسعفة الذهبية.

ومن الجدير بالذكر، أن وظهرت دبيكا باديكون خلال المهرجان بإطلالة مبهجة للغاية اذ ارتدت فستان باللون البرتقالي الذي يعد أحد ألوانات الصيف المبهجة، به نفشة كبيرة من الظهر، ووضع مكياجا هادءا مع ارتداء حلق باللون الأخضر ورفع شعرها ليتناسب مع إطلالتها.