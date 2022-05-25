انت الان تتابع تفاصيل خبر هبة عبوك وجورجينا رودريجيز تثيران الجدل بسبب إطلالتهما الجريئة في مهرجان كان.. صور حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 25 مايو 2022 10:46 مساءً - محمد السيد - /700100/هبة-عبوك-وجورجينا-رودريجيز-تثيران-الجدل-بسبب-إطلالتهما-الجريئة-في-مهرجان-كان-صور

دوت الخليج يرصد حالة الجدل التي أثارتها جورجينا وهبة عبوك في مهرجان كان.

صديقة كريستيانو رونالدو بمهرجان كان

ظهرت جورجينا بفستان فضي اللون أبرز مؤخرتها ونصف ظهرها واعتمدت تسريحة شعر مرفوعة، بينما ظهرت هبة عبوك بفستان أبيض. اللون كشف عن معظم جسدها وخاصًة منطقة الصدر والبطن، الأمر الذي زعج الجمهور وشبه إطلالتهما بقمصان النوم.

مهرجان كان السينمائي

وكان مهرجان كان السينمائى اختار عرض فيلم كوميدى بعنوان Final Cut، ليكون فيلم الافتتاح، و يتناول كوميديا الزومي، حيث يدور الفيلم عن طاقم تصوير سينمائى يصورون فيلما عن الزومبى بميزانية منخفضة ولكن تهاجمهم كائنات زومبى حقيقية، وهو الفيلم الذى يقرض خارج المنافسة بالمهرجان، وهو من بطولة بيرينيس بيجو ورومان دوريس وماتيلدا لوتز وإخراج ميشيل هازنافيسيوس.

تستمر النسخة الحالية من مهرجان كان السينمائي الدولي في الفترة من 17 إلى 28 مايو بالحضور الشخصي للنجوم وصناع السينما حول العالم، تفوقا كبيرا للمواهب العربية والمصرية، وتقلد مواهب شهيرة مناصب هامة.

ويرأس لجنة تحكيم مسابقة مهرجان كان الممثل وصانع الأفلام الفرنسي فينسينت ليندون، وتضم اللجنة كل من الممثلة الهندية الشهيرة ديبيكا بادكون، والمخرج الإيراني أصغر فرهادي، إلى جانب كل من الممثلة الإنجليزية ريبيكا هول، والممثلة السويدية نومي رابيس، وزميلتهما الإيطالية جاسمين ترينكا، المخرج الفرنسي لادج لي، والأمريكي جيف نيكولاس، والمخرج النرويجي خواكيم ترايير.

وتضم قائمة ضيوف مهرجان النجم الإسباني خافيير بارديم، الذي يلتقي مع الصحفيين والنقاد يوم الجمعة 27 مايو، فيما تقام ندوة الفنان الدنماركي مادس ميكلسن يوم السبت 26 مايو.

احتفت إدارة مهرجان كان السينمائي الدولي بالعيد الـ 75 لأكبر حدث فني عالم، مساء الثلاثاء، بحضور ما لا يقل عن 120 نجما وصانع أفلام من جميع أنحاء العالم، وأبرزهم جيك جيلنهال، باولو سورينتينو، إيزابيل هوبرت، كريستين ستيوارت، دايان كروجر، وغيرهم.

وشارك عدد من النجوم في ندوات للحديث عن السينما والتحديات التي تواجهها على هامش فعاليات مهرجان كان، وضم الحفل أيضا كل من ليا سيدو، وفيجو مورتنسن، ومخرج فيلمهم Crimes of the Future دفيد كروننبرج.

ووقف جميع ضيوف مهرجان كان على المسرح لالتقاط صورة عائلية بهذه المناسبة الهامة، وافتتح تيري فريمو الحدث بكلمة عن بقاء السينما للأبد، فيما تلقى بيير ليسيكور مدير المهرجان الذي يصادف أن تكون هذه مهمته الأخيرة في هذا المنصب تحية كبيرة من الجمهور والحاضرين للحفل.