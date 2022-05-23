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القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 11:44 مساءً - محمد السيد - /699659/عمرو-أديب-يعلن-وفاة-علاء-الأسواني-وعمرو-واكد-ويعلق-متحدفوش-نفسكم-علينا

سخر الإعلامي عمرو أديب خلال برنامج الحكاية من علاء الأسواني بعد قيامه بلقاء وحوار إذاعي مع إسرائل، ولكن خرج الأسواني ونفى ذلك مؤكدا أن الحوار جاء من خلال المكتب الخاص به وهو لم على علم بأنه قادم من إسرائيل

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير سخرية عمرو أديب من علاء الأسواني وعمرو واكد

وقال عمرو أديب خلال برنامج الحكاية المذاع على قناة أم بي سي مصر: “علاء الأسواني دايما مخبي أجنحته وراه.. الراجل في الإذاعة الإسرائلية طلع قال إنهم عملوا حوار معاه لكنه نفى، حبكت يعني ياعلاء تترجم الراوية دي للعبرية، طب هي راحت اسرائيل ازاي؟.. كفايا يا جماعة تعبنا وطقهنا متحدفوش نفسكم علينا ”.

عمرو أديب لـ عمرو واكد وعلاء الأسواني: “انتوا مش عايشين بعرقكم.. انتو عايشين من فلوس المخابرات التركية”

ووجه عمرو أديب رسالة لعمرو واكد وعلاء مرسي فقال: “انتوا مش عايشين بعرقكم.. انتو عايشين من فلوس المخابرات التركية”.

وتابع: “عايز أعمل صفحة وفيات وأكتب فيها توفى كلا من الفنان عمرو واكد وعلاء الأسواني والعزاء في القرافة احنا مش منكم ولا انتو مننا”.

عمرو أديب ينفعل على عمرو واكد

وانفعل عمرو أديب خلال برنامج الحكايةعلى الفنان عمرو واكد بعد تويته الأخيرة التي أهان بها نساء مصر، فقال: “عمرو واكد مكنش سكران هو وصل لكره للبد خلاه مش متزن وبشأن جملته نساء السيساوية بتوضح إنه عنده عقده اسمها السيسي، ودي حقارة واضحة والقذارة إنه بعد ما كتب التويتة بتاعته قالوله إي البراز اللي انت كاتبه ده ”.

وأكد عمرو أديب خلال البرنامج نهاية عمرو واكد بعد تلك التويتة، فقال: “وحياة أمك لو استحميت بنهر الصين كله ما هتنضف، انت انتهيت، بنعي لكم وفاة عمرو واكد هو انتهى حتى بين أقرانه، دي قذارة واضحة والغلط راكبه من راسه لرجليه”

وأضاف: “المعارضة بقوا يتمعنوا في ان كلامهم يبقى قذر وشتميتهم قبيحة”.