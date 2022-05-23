انت الان تتابع تفاصيل خبر عميل البنك العربي الأفريقي ينتقد: "السيستم واقع طول الوقت" حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 11:44 مساءً - محمد السيد - /699666/عميل--البنك-العربي-الأفريقي-ينتقد-السيستم-واقع-طول-الوقت

انتقد عميل البنك العربي الأفريقي مستوي أداء البنك والخدمة المقدمة، مشيرا إلى تعطل نظام التشغيل في أغلب الأنحاء وينشر دوت الخليج شكوى عميل البنك العربي الأفريقي.

عملاء البنك العربي الأفريقي

قال أحد عملاء البنك العربي الأفريقي في شكواه،: "أسوأ بنك خدمة عملاء ومدير فرع أبوالهول معظم الوقت فى اجتماع أو السيستم واقع تم غلق الكريدت كارد وتسليم خطاب ضمان من شهر ٢ وحتى الان المبلغ مجنب فى الحساب".

و رد أحد موظفي خدمة عملاء البنك العربي الأفريقي على الشكوي، قائلاً : "إحنا بنعتذر على عدم حصول حضرتك على مستوى الخدمة المطلوبة. هنحتاج من حضرتك تبعت لنا تفاصيل المشكلة للتحقيق فيها والتواصل معاك على [email protected]".