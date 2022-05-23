انت الان تتابع تفاصيل خبر من لسة بحبه لـ طلب النجدة له.. هكذا تحولت العلاقة بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /699596/من-لسة-بحبه-لـ-طلب-النجدة-له-هكذا-تحولت-العلاقة-بين-شيرين-عبد-الوهاب-وحسام-حبيب

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير مراحل تحول العلاقة بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

ويبدو أن العلاقة بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب تحولت لـ 180 درجة فبعد أن حرجت لتصرح بعد انفصالهما بأنها لازلت تحبه، انتشرت أنباء في الساعات القليلة الماضية بأن شيرين عبد الوهاب طلبت النجدة ل، حسام حبيب بعد أن تعرض لها ولبناتها.

شيرين عبد الوهاب تعترف بحبها لـ حسام حبيب بعد الانفصال

خرجت شيرين عبد الوهاب في أول تعليق لها عقب انفصالها عن حسام حبيب لتعترف بأنها لازالت تحب حسام حبيب وذلك في مداحلة هاتفية لها مع برنامج “الحكاية” الذي يقدمه الأعلامي عمرو أديب، اذ قالت نصا: “على فكرة أنا لسة بحب حسام حبيب بس مستحيل أرجعله، أنا كنت رافضة علاقتي بيه من الأول”.

حسام حبيب يزور شيرين عبد الوهاب في منزلها رغم انفصالهما

وانتشرت بعد أيام من الانفصال شائعات بعودة شيرين عبد الوهاب لحسام حبيب، ليخرج منظم الحفلات الشهير يوسف دندش ويفجر مفاجأة جديدة عنهم، قائلا في مداخلة هاتفية لبرنامج ET بالعربي، بأنه اتصل بشيرين عبد الوهاب فأجاب طليقها حسام حبيب وهو ليس بمدير أعمالها، إنما كونه زوجها ومسؤول عن مساعدتها.

حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب يجمعهما صداقة قوية بعد الانفصال

وفي الأيام القليلة الماضية انتشرت شائعات أيضا بنية الثنائي شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب في الصلح بعد أن رأهم بعذ الأشخاص معا في مطار القاهرة بعد إحياء شيرين عبد الوهاب حفلها في أبو ظبي، ولكن خرج والد حسام حبيب يوضح علاقة شيرين عبد الوهاب بحسام حبيب فقال بأن استقبال ابنه لـ شيرين عبد الوهاب في المطار كانت في إطار صداقتهما مؤكدا أن علاقتهما قوية جدا، ولكن لم يعود الثنائي للزواج مرة أخرى، موضحا: “لن أستبعد عودتهم مجددا”.

حسام حبيب يتعدى على شيرين عبد الوهاب وبناتها والأخيرة تطلب النجدة له

انتشرت انباء في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين بأنه تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارًا من العقيد محمد ربيع مفتش مباحث الشيخ زايد يفيد فيه بورود اتصال هاتفي من الفنانة شيرين عبدالوهاب المقيمة بفيلا دائرة قسم ثاني الشيخ زايد بشرطة النجدة، لأخذ التعهد على الفنان حسام حبيب طليقها بعدم التعرض لها هي وبناتها.

حسام حبيب يؤكد وجود خلافات قوية بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

نفى حسام حبيب تعديه على شيرين عبد الوهاب وقال في التحقيقات بعد القبض عليه: "مستخدمتش سلاح ناري في تهديد شيرين عبد الوهاب و بناتها، والسلاح اللي اتمسك معايا ملكي ومرخص.. روحتلها الفيلا للاتفاق على أعمال فنية لكن خلاف حصل بينا دفعها إلى أنها تبلغ".