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القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /699529/شاهد-انهيار-عقار-بشارع-القصر-العيني-دون-وقوع-إصابات

شهد شارع القصر العيني بوسط القاهرة، انهيار إحدى العقارات القديمة، دون وقوع إصابات أو خسائر بالأرواح، حيث أن العقار خالي من السكان. وتلقت الأجهزة الأمنية، إخطارًا ورد إلى شرطة النجدة حول واقعة انهيار عقار بشارع القصر العيني.

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وفور انهيار العقار،انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وقامت بعمل كورودون أمني على المكان، لمنع حدوث أي إصابات نتيجة انهيارات أخرى.

انهيار عقار بشارع القصر العيني دون وقوع إصابات

وقد تم وضع سياج تأميني حول العقار، حفاظًا على سلامة المارة من المواطنين والسيارات، ومن المقرر إحالة الأمر للإدارة الهندسية المختصة بالحي تمهيدًا لتشكيل لجنة من إدارة المنشآت الآيلة للسقوط؛ لمعاينته.

وقد تم إجراء المعاينة الأولية للتوصل إلى سبب انهيار العقار القصر العيني.

يذكر أنه منذ ثلاثة أيام، شهدت محافظة الإسكندرية واقعة مماثلة، حيث أصيب شخصين

وانتقل ضباط القسم وسيارة الإسعاف ومسئولي حي المنتزه أول إلى موقع البلاغ.

وقد تبين أن العقار مكون من 10 طوابق، مأهول بالسكان، وانهيار شرفة شقة بالطابق الخامس على سيارة ملاكي تصادف وقوفها أسفل العقار.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من "وفاء.أ.م" 46 عاما، و"عادل.س.أ" 50 عاما، ليبي الجنسية، بهبوط في الضغط، وتلقيا العلاج اللازم داخل سيارة الإسعاف.

تحرر المحضر بقسم شرطة المنتزه أول، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.