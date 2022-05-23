فعاليات حملة طرق الأبواب بعنوان ”احميها من الختان ”بمحافظة السويس

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 02:22 مساءً - نفذ فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة السويس أمس الأحد حملة لطرق الابواب تحت عنوان "احميها من الختان" في جميع أحياء المحافظه الخمسه حيث شملت المحافظه منطقه الفرز والغريب وزرب والمرور والملاحة بحي السويس وقريه عامر والسيد هاشم وابوعارف والعمده وقريه الجبلايات والبطراوي والمشروع بحي الجناين وامتدت لمنطقة الفردوس والحريه واليسر وعرب المعمل وعرب الدبور والنور والتوفييقه البيضاء بحي عتاقه كما شملت الحمله منطقه الأمل بني والأمل لبني والفيروز واطلس وتعاونيات البحر الأحمر والحرفيين والأيواء وعرفات بحي فيصل وامتدت الحمله الي منطقه السادات وعمر بن الخطاب والآمايل وكفر أبو العز وكفر النجار والهويس والإيمان والعبور وكفر حوده بحي الاربعيين

واستهدفت عدد …5432… سيدة ….1199.رجل …1735طفل باجمالي ……8366 مستهدف بمشاركة عدد…50 رائدة .

وذلك فى اطار الحمله التي اطلقتها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة وذلك فى قرى مبادرتي حياه كريمة والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية خلال الفترة من ١٧-١٩ مايو ٢٠٢٢ و ٢٢-٢٤ مايو ٢٠٢٢، بهدف نشر التوعية حول قضية القضاء على ختان الإناث والتعريف بالرسائل الخاصة بها لخلق رفض مجتمعى للممارسات الباليه الموروثة بالإضافة إلى التعريف بالمخاطر الصحية والنفسية لهذه الجريمة.

وتتضمن الحملة التعريف بالرسائل القانونية والمتعلقة ببنود قانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث ،و كذلك نشر الرسائل الخاصة بمبادرة تنمية الأسرة المصرية .