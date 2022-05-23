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القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /699504/البرلمان-يحيل-مقترح-النائبة-رشا-أبو-شقرة-بشأن-تغيير-اسم-شارع-عمارات-جامعة-القاهرة-إلى-هيئة-التدريس-للحكومة

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اقتراح النائبة رشا أبو شقرة، بشأن تغيير اسم شارع عمارات جامعة القاهرة إلى شارع هيئة التدريس – محافظة الجيزة، للحكومة لاتخاذ ما تراه مناسبا.

دوت الخليج تغيير اسم شارع عمارات جامعة القاهرة إلى هيئة التدريس كما أحال رئيس البرلمان، تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب للحكومة، جاءت كالتالي: 1. الحسينى عيسى جلال، بشأن إحلال وتجديد ملعب مركز شباب حى بحرى بمركز الغنايم – محافظة أسيوط. 2. سناء السعيد، بشأن تطوير مركز شباب ساحل سليم بمحافظة أسيوط وتزويده بالأدوات الرياضية. 3. عبدالمنعم عبدالعليم، بشأن تطوير مركز شباب ناصر بقرية الجمهورية– محافظة الفيوم. 4. إبراهيم أبو شعيرة، بشأن إحلال وتجديد مبنى مركز شباب الشيخ زويد– محافظة شمال سيناء. 5. غادة على، بشأن بناء مدرسة بقرية طفنيس المطاعنة - محافظة الأقصر على قطعة أرض تابعة لوزارة الزراعة. 6. فايق الزكى، بشأن إزدواج طريق بلقاس / الستامونى محافظة الدقهلية. 7. هدى الطنبارى، بشأن رفع كفاءة طريق الرافد الدولى الساحلى بين مدينة كفر الشيخ ومدينة بلطيم – محافظة كفر الشيخ. 8.عبد الله مبروك، بشأن إضافة مخرج على المحور الجنوبى الجارى إنشاؤه جنوب محافظة بنى سويف. 9. إبراهيم أبو شعيرة، بشأن إحلال وتجديد وحدة الشئون الاجتماعية بمركز ومدينة الشيخ زويد – محافظة شمال سيناء. 10. إبراهيم أبو شعيرة، بشأن رفع كفاءة مبنى التأمينات الاجتماعية بحى الكوثر – مركز ومدينة الشيخ زويد – محافظة شمال سيناء. 11. محمد السعيد عوض، بشأن عمل مراكز لتأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة بمحافظة الدقهلية. 12. نجلاء العسيلى، بشأن إنشاء نادى رياضى واجتماعى لخدمة المواطنين من ذوى الاعاقة بأسيوط الجديدة – محافظة أسيوط. 23. محمد حمدى دسوقى، بشأن استكمال رصف مناطق حى غرب بمحافظة أسيوط خاصة منطقة غرب البلد. 24. إبراهيم نظير عبد الرحيم، بشأن حل مشكلة الازدحام المرورى الشديد والمواقف العشوائية – محافظة أسيوط. 25. حسن عمر حسنين، بشأن إنشاء مجمع خدمات بمدينة الخصوص – محافظة القليوبية.

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