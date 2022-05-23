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القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /699499/حسام-زكي-معلقا-على-افتتاح-مشروع-مستقبل-مصر-اتساع-الرقعة-الزراعية-ركيزة-فى-مسار-البناء-والتنمية

علق النائب حسام زكي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، على افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمشروع «مستقبل مصر» والذى يمتد على مساحة 500 ألف فدان.

دوت الخليج

حسام زكي معلقًا على افتتاح مشروع مستقبل مصر: اتساع الرقعة الزراعية ركيزة فى مسار البناء والتنمية

وأكد “زكي”، أن مشروع «مستقبل مصر» من شأنه أن يسد الفجوة الحاصلة نتيجة إنخفاض الاستيراد بعد الأزمة الروسية الأوكرانية.

واستكمل، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب :" كما يساهم المشروع أيضًا في زيادة التصدير بما لا يخل باحتياجات المواطنين، مشيرا إلى أن مشروع مستقبل مصر من أكبر المشاريع الزراعية، ويساهم في إنتاج كل المشاريع التي تحتاجها بلادنا".

وركز النائب حسام زكي، على أهمية المشروع من حيث خفض نسبة البطالة، حيث قال:" يوفر المشروع أيضًا آلاف من فرص العمل المباشرة ومئات الآلاف غير مباشرة لكل فئات المواطنين".

وأثنى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، النائب حسام زكي، على جودة المشروع وإنتاجيته، مضيفًا:" لقد تم تزويده بأحدث المعدات والتقنيات لإتمام العمليات الزراعية المختلفة بجودة وسرعة عالية".

وأضاف “النائب حسام زكي”:" تُعدّ الزراعة مصدر دخل رئيسي للعديد من الأفراد، إذ يعتمد ما يُقارب 70% من الأشخاص على الزراعة كوسيلة للعيش وكسب المال بشكل مباشر".

واستكمل”زكي” :" تتزامن التنمية الزراعية مع الحاجة إلى تطوير البُنى التحتية الأُخرى، مثل: الطرق، ووحدات التخزين، والسكك الحديدية، والأسواق، والخدمات البريدية، بالإضافة إلى تطوير القطاع التجاري، حيث تُنقل المنتجات الزراعية عن طريق السكك الحديدية، والشوارع المُعبَّدة من المزرعة إلى المصانع، إذ إنّ تجارة المنتجات الزراعية تكون داخليةً في الغالب".

وأختتم”عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب”:" لقد حول الرئيس عبدالفتاح السيسي، مصر إلى دولة كبيرة بين الدول المجاورة، حيث أقدم على مشروع صناعي زراعي حقيقي وهو ما يراه أي مصري في الوقت الحالي".