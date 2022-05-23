انت الان تتابع تفاصيل خبر فيليب موريس تعلن زيادة أسعار سجائر LM بجميع أنواعها.. تعرف على الأسعار الجديد حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /699485/فيليب-موريس-تعلن-زيادة-أسعار-سجائر-LM--بجميع-أنواعها-تعرف-على-الأسعار-الجديد

أعلنت شركة فيليب موريس مصر، عن زيادة أسعار بعض منتجاتها وتثبيت أسعار بعض المنتجات الأخرى إلى المستهلك.

دوت الخليج

ووجهت شركة فليب موريس خطابًا إلى مصلحة الضرائب المصرية، برئاسة رضا عبد القادر غريب، مرفقًا به قائمة أسعار بيع منتجات شركة فيلبس موريس مصر إلى المستهلك.

وقال الشركة في خطابها لمصلحة الضرائب: نود إخطاركم بقائمة أسعار بيع منتجات شركة فيلب موريس مصر من السجائر إلى المستهلك، وذلك اعتبارًا من اليوم 23 مايو 2022، والتي تتخذ أساسًا لحساب ضريبة القيمة المضافة على السجائر، وجاءت كالتالي:

المنتجات التي تم زيادة سعرها

- LM أحمر 34 جنيه - L M أزرق 34 جنيه - LM سيلفر 34 جنيه

- L M فورورد 34جنيه

المنتجات التي لم يتم زيادة أسعارها

ميريت بأنواعها 49 جنيه مرلبورو RED 46 جنيه مرلبورو GOLD 46 جينه مرلبورو PURPLE MIX 46 جنيه مرلبورو Crafted بأنواعها 36 جنيه LM MOTION بأنواعها 28 جنيه

في سياق متصل، كان جهاز حماية المستهلك، قد أكد أنه تمت طباعة أسعار السجائر على العلب، وقد نجح الجهاز في تنفيذ القرار بنسبة 80%، بحسب ما ذكره المهندس حسام الدين رئيس الجهاز.

من اجنبه، قال هاني أمان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة الشرقية إيسترن كومباني، إن الشركة استطاعت أن تحقق أرباحا قياسية خلال الفترة الماضية، وقد حيث يقارب إجمالي الربح المحقق خلال تسعة أشهر فقط ما تم تحقيقه من أرباح خلال العام الماضي كاملاً، وتوقع أن تستمر الشركة في تحقيق أرباح قياسية خلال عام 2022.

وسجلت الشركة مجمل ربح 5.7 مليار جنيه عن الفترة المنتهية فى 31 مارس عام 2022 بزيادة قدرها 11%، مقارنة بـ5.1 مليار جنيه بفترة المقارنة، وقد بلغت نسبة هامش مجمل الربح عن الفترة 45% مقارنة بـ42% العام السابق، وبارتفاع 3 نقاط، كما انخفضت الأرباح التشغيلية بنسبة 8% مقارنة بالفترة المثيلة للعام السابق، لتصل إلى 4.1 مليار جنيه، وذلك بتأثير مخصص المعاش المبكر المكون خلال الفترة.

كما أعلنت إيسترن كومبانى، عن اعتماد مجلس إدارة الشركة مؤشرات نتائج أعمال فترة التسعة أشهر المنتهية في 31 مارس عام 2022، وأعلنت تسجيلها صافي ربح عن هذه الفترة قدره 4.2 مليار جنيه، مقارنة بـ3.9 مليار جنيه عن الفترة المثيلة للعام السابق، بزيادة قدرها 9%.