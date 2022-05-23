ورشة عن صناعة عرائس القفاز بالجيزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 01:25 مساءً - في اطار المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية ومحور التمكين الاقتصادي قامت الإدارة العامة لتنمية مهارات المرأة بتفيذ ورشة عن صناعة ( عرائس القفاز ) لمده (ستة ايام) خلال الفترة من ٢٠٢٢/٥/١٤ حتي ٢٠٢٢/٥/١٩ استهدفت عدد ( ٢٠ ) من المتدربات التي سبق و تم تدريبهم من قبل المجلس علي ريادة الأعمال بمحافظة الجيزة بالقرى (القصاص -الشرفة -العطيات) مركز الصف، وتمت الورشة في المشغل الخاص بفرع المجلس بالجيزة وتناولت الورشة تدريبهن علي طريقة عمل عرائس القفاز وذلك بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية.