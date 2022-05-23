أخبار مصرية

ورشة عن صناعة عرائس القفاز بالجيزة

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حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 01:25 مساءً - في اطار المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية ومحور التمكين الاقتصادي قامت الإدارة العامة لتنمية مهارات المرأة بتفيذ ورشة عن صناعة ( عرائس القفاز ) لمده (ستة ايام) خلال الفترة من ٢٠٢٢/٥/١٤ حتي ٢٠٢٢/٥/١٩ استهدفت عدد ( ٢٠ ) من المتدربات التي سبق و تم تدريبهم من قبل المجلس علي ريادة الأعمال بمحافظة الجيزة بالقرى (القصاص -الشرفة -العطيات) مركز الصف، وتمت الورشة في المشغل الخاص بفرع المجلس بالجيزة وتناولت الورشة تدريبهن علي طريقة عمل عرائس القفاز وذلك بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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