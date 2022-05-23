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القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /699478/غوار-ديولا-أشهر-مدرب-يتربع-على-عرش-الكرة-الانجليزية

حفر المدرب الإسباني بيب غوارديولا اسمه بحروف من نور في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، البطولة الأقوى والأعرق في لعبة كرة القدم بقارة أوروبا والعالم أجمع.

جاء ذلك بعد فوزه بـ 4 ألقاب لبطولة الدوري الإنجليزي الذي يشهد منافسة 20 فريق، (مواسم 2017-2018، و2018-2019، و2020-2021، و2021-2022) واحتكر الدرع في دولاب بطولات ناديه، كما أصبح الخصم الأكثر رعبًا لمنافسيه وخصومه.

غوار ديولا أشهر مدرب يتربع على عرش الكرة الانجليزية

حقق البيب لقب الدوري هذا الموسم 2021-2022 بعد مشاركته في ثمانية وثلاثين مباراة، حصد منهم ثلاثة وتسعون نقطة، بعد أن فاز في تسع وعشرون مباراة، بينما تعادل في ست مواجهات وخسر ثلاثة فقط.

مسيرة غوار ديولا فى الدورى الإنجليزى

دوت الخليج يرصد مسيرة المدرب الأشهر فى الدورى الانجليزى، سجل فريق مانشستر سيتي هذا الموسم تحت قيادة جوارديولا تسع وتسعون هدفًا، ومُني مرماه بـ ست وعشرون هدفًا فقط.

أما موسم 2020-2021 فقد فاز به مانشستر سيتي بقيادة جوارديولا بعدما جمع ست وثمانين نقطة، من سبعة وعشرون انتصار، وخمس تعادلات وست تعادلات، كما سجل لاعبوه ثلاثة وثمانين هدفًا، وسكن شباكه اثنين وثلاثين هدفًا.

وفي موسم 2018-2019 كان مانشستر سيتي على موعدًا مع حصد اللقب الثاني على التوالي رفقة بيب غوارديولا، إذ جمع ثمانية وتسعين نقطة بفارق نقطة واحدة فقط عن ملاحقه ليفربول.

حصد مانشستر سيتي نقاطه هذا الموسم بتحقيق اثنين وثلاثين انتصار، وتعادلين، بينما نال أربعة هزائم، وسجل لاعبوه خمسة وتسعون هدفًا واستقبلت شباكه ثلاثة وعشرون.

وفي أول مواسم الانتصارات لغوارديولا مع العملاق الإنجليزي مانشستر سيتي، توج العبقري ببطولة الدوري الإنجليزي بعد حصده 100 نقطة كاملة، وبفارق 19 نقطة عن أقرب ملاحقيه مانشستر يونايتد وذلك موسم 2017-2018.

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حقق مانشستر سيتي حينذاك اثنين وثلاثين فوزًا وأربع تعادلات، فيما نال هزيمتين فقط، وهو أقل معدل هزائم لغوارديولا في الدوري الإنجليزي، سجل 106 هدف، وسكن مرماه سبعة وعشرون هدفًا.

بخلاف ألقاب الدوري، حصد جوارديولا مع مانشستر سيتي، سبعة ألقاب أخرى، بواقع أربعة كؤوس الرابطة، وبطولتي كأس الدرع الخيرية وكأس واحد للاتحاد الإنجليزي.