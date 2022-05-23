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القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /699452/بايرن-ميونخ-يعلن-تجديد-عقد-الحارس-الألماني-مانويل-نوير-حتى-عام-2024

أعلن نادي بايرن ميونخ، اليوم الإثنين، تجديد عقد الحارس الألماني مانويل نوير حتى صيف عام 2024.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب الحارس مانويل نوير عبر حسابة الرسمي "فيس بوك":" الرحلة مستمرة.

وتابع:"يسعدني تمديد عقدي مع نادي بايرن اليوم حتى عام 2024 يجعلني فخورًا بكوني جزءًا من هذا النادي منذ عام 2011 والآن لمدة عامين آخرين.

ووأصل:"دافعي عالي للغاية للفوز بالمزيد من الألقاب جنباً إلى جنب معك والفريق خاصة بعد الموسم الماضي غير المثالي.

وأختتم:"أنا مستعد، لأنك تعرف: لا يزال لدي القليل من المساحة المتبقية".

الجدير بالذكر أن نوير فاز بلقب الدوري الألماني 10 مرات، وكأس ألمانيا 5 مرات، والسوبر المحلي 6 مرات، ودوري أبطال أوروبا مرتين.

حقق بايرن ميونخ الألماني الفوز على سالزبورج النمساوي

وفي وقت سابق حقق فريق بايرن ميونخ الفوز على مظيره سالزبورج النمساوي، بسباعية مقابل هدف، في لقاء إياب دور ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

عاد بايرن موينخ بكل قوة في مباراة الإياب أمام سالزبورج بعد التعادل بهدف لهدف في مباراة الذهاب، ليتأهل للدور ربع النهائي بعد سحق بطل النمسا بثمانية مقابل هدفين.

افتتح البولندي روبيرت ليفاندوفيسكي سجل التهديف في المباراة، في الدقيقة الـ 12ن وجاء بالفاني في الدقيقة الـ 21، وبالثالث في الدقيقة الـ 23 من عمر اللقاء، ليؤكد على صدارة هدافي البطولة برصيد 12 نقطة.

أكد سرجي جنابري بالهدف الرابع في الدقيقة الـ 31 من عمر المباراة، فيما ضرب توماس مولر بثانيئة في الدقيقة الـ 54 و 84، واختتم يوري سانى في الدقيقة الـ 86 من عمر اللقاء.

فيما سجل هدف سالزبورج في الدقيقة الواحد والسبعون من عمر اللقاء، عن طريق موريتس كيارجارد، ليغسل ماء الوجه لفريقه.

حسم بايرن ميونخ بطاقة التأهل للدور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، في انتظار قرعة دور ربع النهائي، بعد مباريات الأسبوع القادم.