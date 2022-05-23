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القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 11:44 صباحاً - محمد السيد - /699450/أرقام-صلاح-في-الدوري-الإنجليزي-بعد-5-مواسم-مع-ليفربول

دوت الخليج

وتقاسم صلاح جائزة هداف البطولة مع اللاعب الكوري الجنوبي سون هيونج برصيد 23 هدف لكل منهما، كما اقتنص الفرعون المصري لقب أفضل صانع بـ 13 «اسيست»، بعد أن شارك في 35 مباراة.

بذلك يستمر صلاح في مشوار التألق ببطولة البريميرليج، بعد أن أمسى مشتركًا في 36 هدفًا من أصل 94 هدف سجلهم فريق ليفربول هذا الموسم، كما حصل على انذار واحد فيما لم يحصل على بطاقات حمراء.

أرقام صلاح المبهرة ممتدة منذ أن وطأت قدماه ملاعب الدوري الإنجليزي الممتاز، قادمًا من اي اس روما الإيطالي.

موسم17-18

بدأ صلاح رحلته مع ليفربول في موسم 2017-2018، شارك خلاله في 36 مباراة، سجل 32 هدفًا وصنع عشر، حصل على إنذار واحد، ولم ينل بطاقة حمراء، وفاز بهداف المسابقة.

موسم18-19

واصل صلاح تألقه في الموسم التالي 2018-2019، والذي شارك خلاله في 38 مباراة، وسجل 22 هدفًا فيما صنع ثمانية، وكان نصيبه من الإنذارات واحدًا دون أن يطرد، وفاز بلقب الهداف للمرة الثانية على التوالي.

موسم 19-20

وفي موسم 2019-2020 لعب صلاح 34 مباراة، سجل 19 وصنع عشر في الدوري، لم يكونوا كافيين لحسم لقب الهداف، فيما واصل اللعب النظيف دون أن يطرد، ونال بطاقة صفراء واحدة.

موسم 20-21

أما موسم 2020-2021 فقد شارك صلاح في 37 مباراة، سجل خلالهم 22 هدفًا، بينما صنع 5، وأنهى الموسم رصيده خاليًا من أي بطاقات صفراء أو حمراء.

مانشستر سيتي بطل الدوري

في جولة مثيرة كانت خير نهاية للدوري الإنجليزي الممتاز، حسم فريق مانشيستر سيتي اللقب لصالحه، وذلك عقب تغلبه بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين على فريق أستون فيلا، ليرفع رصيده إلى 93 نقطة، متفوقًا على ليفربول الذي حصد 92 نقطة.

وتقدم أستون فيلا على ما نشيستر سيتي بهدفين مقابل لا شيئ، عن طريق ماتي كاش وفيلبي كوتونيو، إلا أن “السيتيزنس” عاد مجددًا رافضا ضياع لقب الدوري، عن طريق جوندوحان وردريجو.

وتقدم وليفرهامبتون في الدقيقة 3 عن طريق بيدرو نيتو، فيما أحرز ساديو مانى لاعب فريق ليفربول، الهدف الأول فى شباك نظيره وولفرهامبتون، فى الدقيقة 24، وأحرز محمد صلاح هدف التقدم للحمر في الدقيقة 83 وربرتسون في الدقيقة 89.

وبهذا، يحصد فريق مانشيستر سيتي لقب بطولة الدوري الإنجليزي للمرة الثامنة في تاريخه، فيما حصل على وصافة الدوري في 6 مناسبات سابقة. فيما حصد فريق ليفربول، الذي خسر اللقب اليوم، بطولة الدوري الإنلجيزي في 19 مناسبة.

كما توج محمد صلاح بنهاية الدوري الإنجليزي بجائزة أفضل هداف في الدوري الإنجليزي بالشراكة مع لاعب توتنهام “سون، حيث أحرزا 23 هدفًا.

دي بروين أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي

كما أعلنت رابطة المحترفين الإنجليزي، أمس، الأحد، عن تتويج البلجيكى كيفين دى بروين بجائزة أفضل لاعب فى الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2021/2022.

وقامت صفحة رابطة المحترفين الإنجليزي، بالنشر على موقعها الرسمي عبر تويتر، معلنة فوز دى بروين بعد منافسه مع محمد صلاح وألكسندر أرنولد ثنائي ليفربول، وفيل فودين لاعب مانشستر سيتي، وديكلان رايس لاعب وست هام، وكونور جالاجر لاعب كريستال بالاس.