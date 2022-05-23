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القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 11:44 صباحاً - محمد السيد - /699444/مبروك-عطية-الكاره-للجيش-والشرطة-كاره-لـ-شرفه

رد الدكتور مبروك عطية، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، على أحد الأشخاص يدعى "جلال سلطان" والذي اتهمه بأنه صناعة العسكر، بسبب كره للجيش المصري، قائلًا: "دا في الحقيقة واحدة ست مش راجل، لأنه لو راجل مش هيقول عليا إني صناعة العسكر".

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وأضاف "عطية"، في بث مباشر على صفحته الشخصية على فيس بوك: الكاره للعسكر والشرطة، كاره للشرف، ولو معندناش جيش كان دخل الجيران – ومش هقول من الدول الكافرة – لأ ده نت الدول الإسلامية، زي العراق لما دخلت الكويت، وكانوا دخلوا ..، واللي هيعملوه معروف".

وتابع أستاذ الشريعة الإسلامية موجهًا حديثه لـ "دلال سلطان كما أسماها": العسكر دول صاينين شرفك، ياللي نفسك تعيشي من غير شرف، وشرف الحاجة ماما وأبوكي اللي ممكن يتهزق ويتمسح بجبينه الأرض".

وأضاف مبروط عطية: "ابني دخل الجيش وأنا دخلت من قبله الجيش، لكن أنت ملكيش حد في العسكر، أنت مقطوعة من شجرة، والحمد لله إن ربنا قطعك، وربنا يخلصنا من أمثالكم عشان الطيبين والبهائم والشيوخ والرضع ومستقبل هذا الدين".

مبروك عطية: الكاره للجيش والشرطة كاره لـ شرفه

وأكد الشيخ مبروط عطية أن العسكر شرف والإنتماء إليه فخر لأي فرد، قائلًا: "الكاهر للعسكر كاره لشرفه.. نفسه يتفسخ ويتنوبوا عليه الأوباش.. العسكر شرف".

واستشهد مبروك عطية بحديث صحيح للرسول صلى الله عليه وسلم، حيث تقدمت جنازة لسيدنا محمد حتى يصلي عليها، فقال الناس لا نعلم عنه خيرًا أبدا يا رسول الله، فقال الرسول: أما رآه أحدكم على خير أبدا.. فرفع رجل يده وقال أنا يا رسول الله، حرس معنا يوم كذا.. في سبيل الله، فتقدم الرسول وصلى عليه".

وأوضح أستاذة الشريعة الإسلامية أن الرسول صلى على هذا الرجل لأنه قام بحراسة ثغر من ثغور المسلمين في ليلة، وهذا يؤكد مدى الجزاء الذي ينتظر المنتمين للمنظومة العسكرية التي تدافع عن البلاد.

وأردف: "العسكري حامي الثغر وحامي الداخل من فساد مستطير وشر أكيد، وأكرر أن الكاره للعسكر كاره لشرفه عايز يتفشخ، وما بعد الفشخ فاحشة.. ادعيلهم ربنا يحمينا بيهم وينصرهم على من يعاديهم".