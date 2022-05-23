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القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 12:49 صباحاً - محمد السيد - /699402/شاهد-أول-ظهور-لـ-بوسي-برفقة-زوجها-هشام-ربيع-والراقصة-دينا-مفاجاة-حفل-الزفاف

تحتفل الفنانة بوسي حاليًا بحفل زفافها وسط حضور المقربين لها من داخل وخارج الوسط الفني وشهد حفل الزفاف الكثير من الأحداث.

دوت الخليج يرصد لقطات من زفاف بوسي

حفل زفاف المطربة بوسي

بدأ منذ قليل حفل زفاف المطربة الشعبية بوسي على مصفف الشعر هشام ربيع، داخل إحدى فنادق القاهرة واقتصر الحفل على عدد من أفراد الأسرة فقط ونجوم الغناء المقربين من الفنانة فقط.

وظهر الفنان والمطرب حكيم أول الحاضرين بالحفل أما الراقصة دينا فأحيت حفل الزفاف وتألقت بوسي بفستان زفاف من توقيع المصمم العالمي هاني البحيري، الذي اتسم بالتطريز وذيل وطرحة طويلة.

يذكر أن قصة حب المطربة بوسي ومصفف الشعر هشام ربيع كانت قد بدأت منذ فترة بعد انفصاله عن زوجته وأم أولاده، وبدأت بصداقة قوية، تحولت لمشاعر إلى أن احتفلا اليوم بزفافهما.

زوج بوسي الثاني

يشار أن زوج المطربة بوسي هو مصفف الشعر هشام ربيع، وهو شقيق سعيد ربيع خبير التجميل، ويملك هشام ربيع عدد من صالونات الحلاقة الرجالي في مصر، وصديق العديد من الفنانين، مثل خالد سليم، حسن شاكوش وحمادة هلال وآخرين.

ويشار أن هذه الزيجة الثانية للفنانة بوسي، حيث تزوجت مرة واحدة من فطين سعيد مدير أعمالها، وحدثت خلافات بينهما بعدما كشفت خيانة زوجها لها، وضبطته في المنزل بصحبة إحدى الراقصات، حتى وصلت الخلافات بينهما إلى المحاكم.

يذكر أن آخر أعمال المطربة بوسي كانت أغنية أبيع الدنيا التي حققت بها نجاحًا واسعًا، والذي طرحت عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب مؤخرًا، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد عادل.

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وتقول كلمات الأغنية: أنا أبيع الدنيا.. عشانك أنت يا روحي في ثانية مش عايزة خالص حاجة تانية أنت من الدنيا تكفي.. حضنك بس اللي يدفي مطمنة وأنت في صفي بايعاهم بايعة.. من غيرك ضايعة ينادوني.. أقول مش جاية ومعاك في الراحة وفي الجاية وفي أي حوار تلاقيني جاية رمياهم رامية شوف نارهم حامية يشوفوني.. يقولولي حلوة وعيونك أنت الحلوة من غيرك والله ما تسوى.