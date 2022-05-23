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القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 12:49 صباحاً - محمد السيد - /699398/إيه-لازمة-ماسكة-الإيد-دنيا-سمير-غانم-تتعرض-لانتقادات-بسبب-ظهورها-مع-زوجها

تعرضت الفنانة دنيا سمير غانم مؤخرًا لانتقادات كثيرة مؤخرًا بسبب ظهورها في جنازة الفنان سمير صبري برفقة زوجها الإعلامي رامي رضوان.

دوت الخليج يكشف سبب انتقاد دنيا سمير غانم وزوجها

دنيا سمير غانم وزوجها جنازة سمير صبري

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صور للفنانة دنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان من جنازة الفنان سمير صبري التي أقيمت أمس السبت.

وظهرت الفنانة دنيا سمير غانم ممسكة بيد زوجها خلال الجنازة بسبب التزاحم والتواجد الكبير للحضور ونجوم الفن وأسرته بجانب الصحفيين والمصورين.

وانتقد الجمهور ظهور دنيا سمير غانم تمسك يد زوجها وجاءت بعض التعليقات بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تقول: “ايه لازمة مسكة الإيد يعني؟.. عادي ما يمشوا جنب بعض عادي مش لازمة مسكة إيد ماحنا عارفين إنه جوزها”.

جنازة سمير صبري

يشار أن جنازة سمير صبري كانت قد شهدت حضور عدد من نجوم الفن من بينهم، أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ونهال عنبر وأحمد السقا ومنير مكرم وميرفت أمين وإلهام شاهين وفيفي عبده وهاني رمزي ولقاء سويدان، ونادية الجندي وميرفت أمين وسميرة أحمد وآخرين.

ومن ناحية أخرى، كان آخر ظهور للفنانة دنيا سمير غانم من خلال حفل افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما والذي أقيم يوم الجمعة الماضي في نفس يوم وفاة الفنان الكبير سمير صبري.

يشار أن حفل افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما كان قد شهد تكريم خاص لاسم الفنانين الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز وتسلمته ابنتهما الفنانة دنيا سمير غانم التي ظهرت متأثرة بشكل كبير وحرصت على شكر القائمين على المهرجان وتكريم والديها الراحلين.

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وحضر حفل افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما، الذي سيطر على أزيائه اللون الأسود حزنًا على وفاة الفنان الكبير سمير صبري، عدد من النجوم مثل منى زكي ، وإلهام شاهين، وأحمد عبد العزيز وزوجته الكاتبة دينا شرف الدين، وأمينة خليل وغادة رجب وزوجها، وهاني شاكر والمخرج مجدي أحمد علي، وآخرين.