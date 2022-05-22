انت الان تتابع تفاصيل خبر بـ 798 ألف.. فيلم "واحد تاني" لـ أحمد حلمي يشهد تراجع ملحوظ في الايرادات حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 22 مايو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - /699150/بـ--798-ألف-فيلم-واحد-تاني-لـ-أحمد-حلمي-يشهد-تراجع-ملحوظ-في-الايرادات

تشهد دور العرض المصرية في هذه الأونة تراجع ملحوظ في إيرادات شباك التذاكر خاصة مع اقتراب الإمتحانات النهائية للطلاب وانشغال الأهالي، فأصبحت السينمات تتحطى المليون جنيها بأعجوبة.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تراجع إيردات الأفلام في السينما المصرية

حققت أفلام دور العرض المصرية والتي يبلغ عددها أربعة أفلام إيرادات بلغت مليون و382 ألفا و263 جنيها وذلك في مساء أمس السبت وهو تراجع هذيل للسينمات االمصرية اذ كان يتخطى الفيلم الواحد 2 و3 مليون جنيها.

إيرادات أفلام دور العرض.. واحد تاني في المقدمة

حقق فيلم واحد تاني للفنان أحمد حلمي، ايرادات بلغت 798 الف و252 جنيها، بينما حقق فيلم العنكبوت لأحمد السقا ومنى زكي 379 ألفا و128 جنيها ليأتي في المركز التاني بعد فيلم أحمد حلمي.

وجاء في المركز الثالث فيلم “زومبي” لـ علي ربيع اذ حقق 160 ألفا و980 جنيها، وتذيل القائمة فيلم "فارس" لـ أحمد زاهر ومصطفى فهمي والذي حقق إيرادات بلغت قيمتها 43 الف و903 جنيهات.

إيرادات فيلم واحد تاني في الأسبوع الأول من عرضه في مصر

وكان حقق الفنان أحمد حلمي في أسبوعه الاول ما يقرب من 30 مليون جنيها في دور العرض المصرية، جاءت على النحو الأتي: “وقفة عيد الفطر حقق مليون جنيه، وفي أولى أيام عيد الفطر جني 5 مليون جنيه، أما في اليوم الثاني حقق 7 مليون جنيه، واليوم الثالث اكتسح إيرادات دور العرض بـ 6 ملايين و 10 ألاف جنيها، وحقق يوم الخميس 5 ملايين جنيها، ويوم الجمعة حقق 4 مليون و20 ألف و 622 جنيه، وجني أمس 2 مليون و19 ألف جنيها”.

ويعد فيلم واحد تاني بطولة عمرو عبد الجليل، سيد رجب، نسرين أمين، أحمد مالك، نور إيهاب وآخرين بجانب مشاركة عدد من ضيوف الشرف مثل عمرو وهبة والعمل من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير.

قصة فيلم واحد تاني

وتدور قصة فيلم “واحد تاني” حول موظف وهو أحمد حلمي الذي يعمل أخصائي اجتماعي ويجري مقابلات مع المساجين ويكتب تقارير عن حالتهم النفسية، لكن في السجن يقابل أحد زملاء دراسته القدامي ويكتشف أنه أصبح رجل أعمال ناجح، وبعد خروجه يدعوه لحفل يجمع زملاءهم القدامى به ليكتشف الموظف أنه أفشل زملاء جيله ويعيد التفكير في حياته مجددا.